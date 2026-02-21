Цените на храните в България и Гърция. Сравнения

Гърция и България бележат значително забавяне на инфлацията през последната година, но и в двете страни цените на храните остават основно предизвикателство за домакинствата.

След период на висока инфлация, страната показва тенденция на охлаждане, което е ключово за амбициите за пълна интеграция в Еврозоната.

Годишната инфлация през януари 2026 г. се забави до 3,5% (спрямо 5,0% през декември 2025 г.) по данни на Националния статистически институт (НСИ). Основен принос имат по-ниските цени в транспорта (-1,4%), здравеопазването (-4,1%) и съобщенията.

Европейската комисия предвижда средна инфлация от 3,5% за 2025 г. и допълнително понижение до 2,9% през 2026 г..

Гръцката икономика се справя сравнително стабилно, като инфлацията там се движи близо до средните нива за Еврозоната, информира кореспондентът на Bulgaria ON AIR в Гърция Силвия Станчева.

През януари 2026 г. годишната инфлация в Гърция е 2,5%. Въпреки общия спад, цените на хранителните стоки продължават да растат по-бързо – с 4,5% на годишна база през януари. Значително поскъпване се наблюдава при говеждото месо (+25,4%) и плодовете (+11,8%).

Правителството планира над 2 млрд. евро в подкрепа на домакинствата. Bank of Greece очаква инфлацията да се установи около 2% до края на 2026 г.

В България годишната инфлация е 3,5%, критичният фактор са услуги и храни, докато в Гърция тя е 2,5%, критичният фактор са плодовете и месото.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com