Петролът скочи заради заплахата към Иран

Цените на петрола тръгнаха нагоре в азиатската търговия и са на път да отчетат първи седмичен ръст от три седмици насам. Повишението идва на фона на изострящото се напрежение между САЩ и Иран, след като Вашингтон предупреди, че Техеран ще „пострада“, ако в рамките на 10 до 15 дни не постигне споразумение по ядрената си програма, предаде Ройтерс.

Фючърсите на сорта Брент от Северно море, който е референтен за Европа, поскъпнаха с 25 цента или 0,4 на сто до 71,91 долара за барел. Американският лек суров петрол също се повиши – с 31 цента или 0,5 на сто до 66,74 долара за барел.

Пазарът вече реагира вчера с рязко движение нагоре, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп предупреди, че ще последват „наистина лоши неща“, ако Иран не приеме условията на ново ядрено споразумение. Коментарът доведе до скок на котировките до шестмесечен връх и засили страховете от открит конфликт в региона, който е ключов за световните доставки на суров петрол.

