Карлайл купува Лукойл. Ще поскъпнат ли горивата у нас?

Руският петролен гигант Лукойл, който е под санкции от САЩ, обяви, че е сключил споразумение с американската инвестиционна компания Carlyle (Карлайл) за продажбата на активите си в чужбина. В пакета влизат рафинерията Нефтохим в Бургас, както и веригата бензиностанции в България. Общата стойност на чуждестранните активи се оценява на над 20 млрд. долара, като сделката подлежи на одобрение от американските власти.

Основният въпрос, който възниква у нас, е дали подобна промяна в собствеността може да доведе до поскъпване на горивата. По темата коментира енергийният експерт от Центъра за изследване на демокрацията Цветомир Николов, който заяви, че няма основания за подобни опасения.

По думите му фондове като Carlyle са преди всичко финансови инвеститори. „Те или препродават активите с печалба, или сключват договор с реален оператор, който управлява дейността, докато фондът контролира финансовите потоци“, обясни Николов. Според него няма риск нито от затваряне на бензиностанции, нито от повишение на цените за крайния потребител.

Експертът подчерта, че е нормално Carlyle да е имала бизнес отношения с Русия в миналото, тъй като преди войната много международни компании са работили с Руската федерация. В същото време той посочи, че Лукойл все още е под сериозно влияние и контрол от страна на Кремъл, което прави регулаторната рамка около сделката особено важна.

Николов напомни, че всяко споразумение за продажба на активите на Лукойл зад граница трябва да получи одобрение от Службата за контрол на чуждестранните активи към американското финансово министерство (OFAC). Очакванията са сделката да бъде финализирана до края на годината.

„Ключовата роля на българската държава е да гарантира, че няма да има проблем с подновяването на лиценза на рафинерията в Бургас. Ако това е осигурено, пазарът на горива у нас няма причина да бъде разклащан“, подчерта още Николов.

