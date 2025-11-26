Рокадите в "Лукойл" продължават. Спецов сменя...

Нови кадрови промени в "Лукойл". Особеният търговски управител на петролната компания в България Румен Спецов продължава със смените на ръководствата и на дъщерните търговски дружества, пише dunavmost.com.

Справка в Търговския регистър показва, че Спецов е подал документи за заличаването на управителите на „Лукойл България“, „Лукойл Ейвиейшън България“ и „Лукойл-България Бункер“. Заявленията са в процес на обработка от Агенцията по вписванията към днешна дата.

Александър Величков, който зае поста управител на „Лукойл България“ след оттеглянето на Валентин Златев, е освободен от длъжност. Дружеството управлява веригата бензиностанции на компанията в страната. Въпреки отстраняването му от оперативното ръководство на търговската част, към момента Величков запазва позицията си на председател на Надзорния съвет на рафинерията „Лукойл Нефтохим Бургас“.

С вписването на промените Румен Спецов ще стане едноличен управител и на трите търговски дружества. Действията му следват линията на поемане на пълен оперативен контрол върху активите на руската компания, която е под санкции.

Преди седмица Спецов освободи и Евгений Маняхин от поста председател на Управителния съвет на рафинерията „Лукойл Нефтохим Бургас“, като му отне представителната власт. Маняхин остана само редови член на Управителния съвет.

