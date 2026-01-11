Нови правила в Гърция заплашват доходите на българите от наеми

Сериозна регулаторна промяна в Гърция пряко засяга собствениците на имоти, които отдават под наем, включително хилядите българи с жилища в страната. От 1 април държавата въвежда пълен електронен контрол върху наемните отношения, като премахва кешовите плащания и обвързва доходите директно с банкови сметки и данъчните власти.

Кешът изчезва, договорите стават дигитални

От 1 април всички наемни плащания в Гърция ще могат да се извършват единствено по банков път. Плащанията в брой вече няма да се признават като законен метод, независимо дали става дума за нови или вече подписани договори.

Договорите за наем задължително ще се регистрират в единната дигитална система на гръцката приходна агенция. В тях ще трябва да бъдат вписани банковите данни на наемодателя, като използването на сметки на адвокати, роднини или мениджъри на имоти няма да бъде позволено.

Пряко отражение върху българите с имоти в Гърция

Промяната е особено важна за стотиците българи, които инвестират в гръцки имоти. По данни към края на 2024 г. близо 3300 български граждани притежават недвижима собственост в страната, като най-търсени са ваканционните къщи на стойност между 100 000 и 150 000 евро.

Именно този тип имоти често се купуват с цел доходност чрез отдаване под наем. Новите правила обаче рязко ограничават неформалните практики и изкарват целия сектор под пряк данъчен и банков контрол.

Глоби, загуба на облекчения и риск от запор

При нарушение на новите изисквания са предвидени финансови санкции, но последствията не се изчерпват с глоби. Наемодателите губят правото на 5% данъчно облекчение върху доходите от наем, а наемателите няма да могат да се възползват от държавни механизми за подпомагане.

Допълнителен риск произтича от факта, че доходите от наеми в Гърция не се ползват със защитата, която имат заплатите и пенсиите. Това означава, че при просрочени задължения към държавата данъчните власти могат да получат директен достъп до регистрираната банкова сметка и да запорират наемните плащания веднага след постъпването им, отбелязва вестник To Vima.

Държавата цели над половин милиард евро приходи

Очакваният фискален ефект от новата регулация е над половин милиард евро допълнителни приходи, които до момента са оставали извън данъчната система. С този ход Атина изпраща ясен сигнал, че сивата зона при наемите приключва, а доходите от имоти вече ще бъдат под постоянно и автоматизирано наблюдение.

