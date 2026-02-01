Скандал в Атина заради имоти на българи в граничните райони

Остра враждебност към български граждани, които купуват имоти в Гърция, избухна в гръцкия парламент, след като от партията „Гръцко решение“ поискаха пълна забрана за продажбата на недвижими имоти в граничните райони на страната на български и турски граждани. Мотивът – подобни сделки били „антинационални“ и застрашавали националните интереси на Гърция.

Темата предизвика остър сблъсък между депутати, след като бе повдигнат въпросът за вече продадени имоти на български граждани, както и за сделки в райони по границата с Турция. Лидерът на партията Кириакос Велопулос се обяви категорично против подобни продажби и насочи атаката си директно към България.

„А най-лошото? Да видя, че митрополитът на Александруполис продава недвижими имоти на български граждани. Тези имоти са дарявани от вярващи на Църквата. Ние сме православни християни, но не позволяваме на нито един православен християнин да прави нещо антинационално. Продажбата на недвижими имоти е антинационален акт“, заяви Велопулос от парламентарната трибуна, с което изведе реториката отвъд икономиката и я превърна в открито политическо и националистическо обвинение.

В отговор Антимос II, митрополит на Александруполис, публикува официално становище, в което защити извършените сделки. По думите му продажбите на имоти през 2017 г. от Светия манастир Макри и през 2019 г. от енорията „Агия Анастасия“ са били извършени напълно законно, чрез публичен търг и в съответствие с регламента на Светия синод. Той изрази съжаление, че тези действия се определят като „антинационални“, и говори за „опит за разделяне на местното и по-широкото общество“ от страна на депутати и партийни лидери.

Случаят далеч не е изолиран. През последните години представители на „Гръцко решение“ многократно изразяват недоволство от присъствието на български и турски граждани в граничните райони на страната. Напрежението редовно се подхранва от внушения за „заплаха“ и „тиха експанзия“, без да се представят доказателства за реални нарушения на закона.

Показателен е и случай от 23 октомври 2025 г., когато депутатът от същата партия Константинос Хитас внесе официален парламентарен въпрос до гръцкия министър за защитата на гражданите. В него той твърдеше, че български туристи в Кавала използват фалшиви карти за паркиране на места за хора с увреждания и настояваше полицията да предприеме мерки. До днес така и не беше изяснено дали има доказани случаи, които да подкрепят тези обвинения.

Новата атака срещу българските купувачи на имоти обаче показва, че враждебната реторика вече не се ограничава до отделни инциденти, а се превръща в системна политическа линия, насочена директно срещу българското присъствие в Гърция.

