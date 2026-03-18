Разкриха тайната роля на Русия във войната в Иран

Русия разширява военното си сътрудничество с Иран в опит да подкрепи близкоизточния си партньор в борбата със Съединените щати и Израел, твърди "Уолстрийт Джърнъл" като се позовава на лица, "запознати с проблема".

Освен сателитни образи на разположението на американските сили и съюзниците им в региона, Москва предоставя на Техеран компоненти за техническо подобряване на ударните дронове "Шахед", които усъвършенстват комуникациите, навигацията и насочването на тези безпилотни апарати към мишените им.

Помощта включва и тактически инструкции за броя на дроновете и височината на полета преди нанасянето на удари по американците и техните съюзници - съвети, почерпени от руския опит в Украйна, пише изданието.

Източниците смятат, че Русия е подпомогнала иранците при няколко удара по американски радарни системи в Йордания, Бахрейн, Кувейт и Оман.

Чрез тези си действия Москва се надява да удължи войната, от която Русия се облагодетелства икономически заради поскъпването на петрола, твърди "Уолстрийт Джърнъл".

От своя страна Украйна подпомага арабските държави от Персийския залив да отбиват иранските дронове, заяви украинският президент Володимир Зеленски пред британския парламент.

"В този момент 201 украинци са в района на Залива, а други 34-ма са готови да заминат. Това са военни специалисти - специалисти, които знаят как да помогнат, как да се отбраняват срещу дроновете "Шахед". Нашите екипи вече работят в Обединените арабски емирства, Катар, Саудитска Арабия и са на път към Кувейт, ", каза Зеленски.

