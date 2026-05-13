И Саудитска Арабия тайно е бомбандирала Иран

Саудитски бойни самолети са нанесли тайни удари по цялата територия на Иран, което е било част от мащабна контраофанзива в Персийския залив след израелско-американските удари по Иран на 28 февруари т.г. Военните действия са потвърдени с доказателства от няколко независими източници пред Ройтерс.

Според западни служители част от атаките са се случили около 7 април, по време на действащо прекратяване на огъня между САЩ и Иран. Целите са били стратегически локации, по които са изстрелвани мощни дронове и най-ново поколение бойни ракети.

Позовавайки се на военни оценки, източниците твърдят, че ракетни удари е имало и по територията на Ирак. Една от сериите удари през април е поразила позиции на милиции в Южен Ирак, като са убити няколко бойци и е унищожен комуникационен и контролен център за дронове, използван от проиранската милиция „Катаиб Хизбула“.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com