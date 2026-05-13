Съдът даде само 2 години затвор на убиеца на холивудската звезда

Посредникът, който е помогнал за снабдяването на обичания актьор от култовия сериал „Приятели“ Матю Пери с наркотици в седмиците преди фаталния му край, получи ефективна присъда. Федералният съд в Калифорния осъди Ерик Флеминг на две години затвор, предаде АФП, цитирана от БГНЕС.

Магистратите постановиха, че освен ефективното лишаване от свобода, Флеминг ще прекара и допълнителни три месеца под строг съдебен надзор след своето освобождаване. До тежкото наказание се стигна, след като подсъдимият реши да сътрудничи на разследването и се призна за виновен по обвиненията в заговор за разпространение на кетамин, както и за разпространение на наркотични вещества, довело до смърт.

Разплитането на мрежата около трагедията

Ерик Флеминг е четвъртият от общо петима души, които бяха привлечени под отговорност и осъдени във връзка с внезапната кончина на канадско-американската звезда. Припомняме, че любимецът на милиони зрители по света бе открит мъртъв в джакузито на луксозния си дом в Лос Анджелис в края на 2023 година.

Последвалата съдебномедицинска експертиза и аутопсия доказаха категорично, че актьорът е починал вследствие на остро предозиране с кетамин – мощен анестетик, към който той е развил силна зависимост.

Разследването на федералните власти в САЩ разкри добре организирана престъпна мрежа от лекари, дилъри и посредници, които са се възползвали от тежкото емоционално и здравословно състояние на актьора, за да печелят огромни суми пари на негов гръб. Благодарение на самопризнанията на част от замесените, сред които и Флеминг, прокуратурата успя да сглоби пълната картина за последните дни на Матю Пери и да докаже как точно опасните субстанции са стигнали до него.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com