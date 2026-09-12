Денят, в който четири черни кораба промениха Япония и света
Матю Пери застави Страната на изгряващото слънце да се откаже от 200-годишната си изолация
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Матю Пери застави Страната на изгряващото слънце да се откаже от 200-годишната си изолация
Той ще излежи присъдата си от почти три години и половина във федерален затвор
Близките на Матю Пери обвиниха асистента му в предателство и лъжи
Актьорът от сериала "Приятели" си отиде от свръхдоза
Събраните средства ще отидат за борба със зависимостите
Джасвин Сангха беше обвинена, че е осигурила наркотика на актьора, който почина от свръхдоза
Тя може да получи до 45 години затвор
Актьорът почина през октомври 2023 г. на 54 години
Тръгва филм за драмата в живота му
Очаква се той да се признае за виновен в следващите седмици
Топ 10 знаменитости
57-годишният комик е започнал да преосмисля живота си
Говори пастрокът на покойната звезда
Пери е закупил имота през 2020 г. за 6 милиона долара
Лекар от Лос Анджелис се призна за виновен
Нови подробности за последния месец от живота на звездата от „Приятели“
Продължава разследването
Личното богатство на актьора възлизаше на 1,5 милиона долара, когато той почина
Полицията задържа и разпита известна жена
Хората са задържани в хода на стартиралото разследване на смъртта на актьора