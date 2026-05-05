В памет на Чандлър: Разпродават вещите на Матю Пери

Светът на киното и телевизията отново обръща поглед към наследството на незабравимия Матю Пери, но този път чрез жест на съпричастност и подкрепа за една благородна кауза. Лични вещи, оригинални сценарии и ценни произведения на изкуството, които са били част от живота на актьора, ще бъдат предложени на специален благотворителен търг в началото на юни. Организаторите от Heritage Auctions съобщиха, че събитието е насрочено за 5 юни и цели не само да съхрани спомена за любимата звезда от сериала Приятели, но и да набере средства за фондацията, носеща неговото име.

Цялата сума от продажбите ще бъде насочена към дейността на Matthew Perry Foundation. Тази организация бе създадена непосредствено след смъртта на актьора през 2023 година с ясната мисия да подпомага лечението и превенцията на зависимости. Приживе Матю Пери беше изключително откровен за своите лични битки и нееднократно споделяше, че голямото му желание е да бъде запомнен преди всичко с помощта, която оказва на другите в тяхната борба за здраве и нов живот.

Сред най-интересните предмети, които ще бъдат предложени на колекционерите, са оригинални сценарии от епизоди на Приятели, някои от които носят подписите на целия актьорски състав. Програмата на аукциона включва още лични предмети на Пери и избрани произведения на изкуството, които са били част от интериора на неговия дом. Тези вещи предлагат на почитателите уникален поглед към личния свят на човека, който десетилетия наред разсмиваше милиони хора в ролята на Чандлър Бинг.

Матю Пери почина на 54-годишна възраст през октомври 2023 г., като разследването по-късно установи, че смъртта му е свързана с употребата на кетамин. Предстоящият търг се явява естествено продължение на неговия стремеж към промяна и подкрепа за нуждаещите се, превръщайки предметите от миналото му в инструмент за спасяване на човешки животи в бъдещето.

