Дъщерята на Джак Никълсън с разкрития за елита в Холивуд

Лорейн Никълсън, дъщерята на Джак Никълсън, се изказа негативно за преследващия статус елит, който е превзел Лос Анджелис.

В ново есе, публикувано в списание W, 36-годишната актриса използва сатиричен подход към съвременните холивудски преследвачи на влияние и истинското значение на това какво означава да си „някой“ сред богатите и известните.

„Да бъдеш някой в ​​Холивуд не означава само да имаш по-голяма къща или по-добра работа. Това означава, че когато си на парти, жените няма да надничат през рамото ти, за да видят кой друг е пристигнал, а мъжете няма да те прекъсват по средата на историята, за да ти вземат питие“, пише Никълсън.

„Това означава, че дори и последният ви блокбъстър да не успее и независимо дали имате място в списъка, винаги ще бъдете третирани с уважение. Не е чудно тогава, че Лос Анджелис се е утвърдил като световна столица на тревожността за статуса, град, където хората ще преследват влиянието си до гроба4, съобщава Fox news.

В текста си Никълсън рисува картина как всъщност изглежда животът в Лос Анджелис – град, пълен с обсебени от фитнеса и съня „ангелинос“, които живеят с хранителни добавки и статус.

„Ако си някой в Холивуд, тренираш. Макар да го правиш, за да си слаб и привлекателен, никога няма да го признаеш“, казва тя с усмивка. „Ще обясняваш, че е за здраве. Преди десет години беше напълно нормално да се хвалиш с членство в Equinox или място в клас на Трейси Андерсън. Днес ще тренираш с личен треньор в частна зала, която прилича на S&M подземие.“

Що се отнася до срещите, според Никълсън всички киснат в приложението за знаменитости Raya, сравнявайки се с нереалистични версии на самите себе си. „Ако си жена, ще те сравняват с бивши модели на Victoria’s Secret и с участничките в „Dancing With the Stars“. Но не ретуширай снимките си — помни, че ако все пак се получи съвпадение с някого, не искаш да преживееш унижението да те сравняват с образа, който сам си създала и на който никога няма да можеш да отговориш.“

В крайна сметка, пише Никълсън, всички тези външни фактори, които някои смятат за важни, не могат да се мерят с онова, което наистина има значение в живота.

„Тези места не запълват живота ти така, както си се надявал“, отбелязва тя. „И точно това прави Лос Анджелис толкова особен. Това е град, в който хората, достигнали върха на статуса, разбират колко малко всъщност означава той.

„Не е случайно, че някои от най-големите таланти на нашето време — Леонардо ди Каприо, Майкъл Б. Джордан, Шарлийз Терон — водят майките си за партньори на събития и поддържат същите приятелства от времето, преди да станат известни.“

„Сигурна съм, че родителите ми са вдигнали истинско парти в стаята в "Cedars-Sinai", защото идват разни хора и ми казват: „Бях там в деня, в който се роди", шегува се тя.

Родителите на Лорейн — Никълсън и Ребека Брусард — я посрещат на бял свят на 16 април 1990 г. Двамата имат и син, Рей, на 31 години.

Като дете, израснало сред знаменитостите в Лос Анджелис, Лорейн има своя дял известни приятели и съседи. Тя разказва пред Vanity Fair, че децата на Хю Хефнър са били най-добрите ѝ приятели и си спомня с удоволствие вечерите в Playboy Mansion. „В Playboy Mansion можеше да си поръчаш каквато и да е храна. Аз си поръчвах килограми картофено пюре и грах“, казва тя.

През 2008 г. Джак говори със списание AARP за връзката си с Лорейн и Рей.

„Винаги сме се разбирали. Искам да бъда вдъхновяващ или да им оказвам някакво добро влияние, без да ги претоварвам“, каза той по това време.

"Това е моментът от живота им да открият кои са“, продължи той. „Винаги им чета, още от детството. Мисля, че това е отговорност на бащата. Водех ги по места, които знаех, че може да не харесат – опера, балет. Те обичат да ходят с мен на бейзболни мачове. И те се чувстват много комфортно в шоубизнеса. Те са добри на снимачните площадки. Дойдоха на сцената със смъртта ми в „The Departed“. Казах им: „Ако мога наистина да притесня тези две деца, значи си върша работата!“, казва абсолютният повелител на киното.

