Браво! Министър Милошев смаза схемаджиите

Скандалът около Националния дворец на културата (НДК) ескалира до краен предел! Министърът на културата Евтим Милошев буквално взриви публичното пространство с разкрития за жестоки административни нарушения, арогантни финансови злоупотреби и реална заплаха от затваряне на най-големия културен конгресен център у нас.

Назначават се мащабни проверки

Министърът обяви, че няма да си затвори очите пред хаоса в НДК. „В случая с НДК става въпрос за административни нарушения. И това е нещо, което следващата седмица в проверките, които ще назнача – комбинирана проверка между одит и инспекторат, ще се види точно и финансовата, и административната част на нещата“, отсече Милошев.

Той бе категоричен, че атаките срещу него не го плашат. „Преди не се разбра кой точно не ме иска, сега може би не ме искат тези, които имат нещо да крият. Защото абсолютно имам убеденост по отношение на видимостта на това, което заварваме. НДК не е единственият институт, за който извадих публични данни. Не искам да се харесвам на всеки, харесвам трудните решения“, заяви министърът.

Арогантност и беззаконие

Големият взрив в обществото дойде от разкритията за умопомрачителните възнаграждения на ръководството. Милошев определи раздутите суми като проява на висша наглост: „Не знам защо са си определили такива заплати. Първо, това е незаконосъобразно, второ – е направено през акт, който е незаконосъобразно приет. Убеден съм! Фокусът отиде в заплатата, което е нещо, което определям като много арогантно. Но големият фокус е в състоянието на дружеството.“

На крачка от фалита

Оказва се, че НДК се намира на ръба на бездната от цели 12 години, но истината е била брутално замитана под килима. Милошев разкри зловеща тайна от одитните доклади: „Още през 2014 г. се сигнализира, че активът на дружеството изпада под уставния капитал. Това е голям проблем, защото се дава 1 година да се стабилизира дружеството и ако това не се случи, всеки прокурор в момента може да сигнализира съда и да поиска спиране на дружеството – и това е големият проблем!“.

Парите за култура вече няма да се раздават „на сляпо“

Министърът се заканва да разбие старото клише, че културата у нас винаги е на заден план и парите никога не стигат. Промяната обаче ще дойде с железен контрол и нулева толерантност към корупцията. „Амбициите на нашето правителство са да има постепенно увеличаване на средствата, но да има прозрачност, да има целесъобразност“, заключи Евтим Милошев. Предстои да видим кои глави ще паднат в НДК след мащабната акция на инспектората следващата седмица!

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