4 дни метъл в Пловдив

Броени часове делят Пловдив от началото на най-голямото музикално събитие у нас – Hills of Rock, което тази година започва със специален предварителен ден на 23 юли – BE4 HILLS. Преди старта на основния фестивал от 24 до 26 юли на сцената на Гребния канал ще се качат любимците на цяла България Sabaton, заедно със Savatage, Epica и родните Sevi.

Общо 46 групи на 3 сцени ще радват българската публика през тежкия уикенд в града под тепетата. Тазгодишните хедлайнери са иконата Мерилин Менсън, любимите на поколения фенове у нас Godsmack и съвременната немска сензация Electric Callboy. Сред познатите имена в програмата на фестивала влизат Vended, Malevolence, P.O.D., Skindred, Paradise Lost, Orbit Culture.

Феновете ще имат удоволствието да чуят на живо и Sex Pistols feat. Frank Carter, групата на легендарния китарист на Ози Озбърн – Зак Уайлд, Black Label Society, култовата Nevermore, която преди месеци се завърна за нов живот в обновен състав и американските титани от Lamb of God.

Отново ще има и силно присъствие на български групи, сред които Цар плъх, Khanъ, Velian, Hellion Stone, Engineer of Death, P.I.F., Контрол и други.

Оставащи билети за Hills of Rock 2026 може да намерите в мрежата на Ticket Station за различните дни, както и тридневни билети. Актуална информация следете на фейсбук страницата на Hills of Rock, както и сайта hills of rock.

Фестивалът се организира от „Фест Тийм“ ООД като част от програмата „Наследство 2023“ на Фондация „Пловдив 2019“ и с подкрепата на Община Пловдив.