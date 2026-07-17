Дами, гответе се: Микеле Мороне идва!

Пловдив изпревари столицата - световноизвестният актьор, певец, китарист, дизайнер и модел Микеле Мороне започва европейското си турне от най-древния град на Стария континент. Изключителният му авторски концерт е на 5 декември 2026 г. в зала „Колодрум“.

„Ще бъде рок енд рол, хаус музика, техно, електро, блус... Абсолютен огън! Час и половина да забравим за проблемите, да скачаме, да пеем, да лудеем заедно!“, написа чаровникът в социалните си мрежи. Тъй като това е единствената дата за страната, се очаква в Пловдив да пристигнат фенове от цяла България и съседните балкански държави, за да изживеят под тепетата своята най-гореща зимна нощ, коментира за „Стандарт“ известният продуцент Кирил Кирилов. /На снимката/

Животът на 35-годишния Микеле Мороне е изпълнен с драми и емоции. Той е на 11, когато гледа „Хари Потър“ и решава, че иска да бъде актьор. Едва на 12 остава без баща, а е единствен син в семейството от Битонто, едно от живописните градчета до Бари. Напразно опитва да се установи в Рим, а за да не гладува, реди паркети в тузарски апартаменти. Късметът все пак го отвежда в школата към театъра на Павия, близо до Милано. Първо се появява като епизодик в спектакли и в сериали, но затова пък завършва втори в „Денсинг старс“. От краткотрайния брак с ливанската стилистка Руба Сааде има двама сина – Маркуд и Брандо. Феновете им се радват в клипа към песента му Dad от 2020 г.

След развода му се налага да работи всичко, за да плаща издръжката на момчетата. Не се срамува да се труди и като градинар. Когато през 2020 г. му звъни кастинг директор, не може да повярва, че го канят на проби за еротичния трилър на Нетфликс „365 дни“. Два пъти изключва разговора, подозирайки скрита камера. Освен всичко друго, няма и пари за самолетен билет до Лондон. От Нетфликс не само му плащат целия воаяж, но и му дават главната роля на мафиотския бос от Сицилия Масимо Торичели. Филмът става глобален хит, а Микеле се събужда международна суперзвезда. „Преди премиерата имах 4000 последователи в Инстаграм. На другата сутрин бяха 2,6 милиона.“, споделя той. По-късно заснема и двете продължения. В Холивуд е един от новите секс символи – в „Подчинение“ си партнира с Меган Фокс, в „Още една обикновена услуга“ с Блейк Лайвли и Анна Кендрик. Но най-доброто предстои - скоро ще го гледаме в „Мазерати“, където е до Ал Пачино, Антъни Хопкинс, Анди Гарсия и Джесика Алба. Другата му предстояща премиера е в "Тайната на прислужницата", адаптация по един от романите на Фрида Макфадън, където ще бъде със Сидни Суини и Аманда Сейфрийд. Вече е готова и романтична комедия, в която е частен детектив, който се влюбва в своята бременна клиентка.

Дебютният му албум „Dark Room“ излиза паралелно с премиерата на „365 дни“, а няколко от песните в него – включително мегахитовете „Hard for Me“ и „Feel It“, са официален саундтрак към филма. Видеоклиповете му в YouTube имат стотици милиони гледания, а той продължава да издава нова музика. Мороне е фаворит на Доменико Долче и Стефано Габана, работи с Guess, има и собствена марка за дамско плажно облекло – AurumRoma. Микеле Мороне, който говори английски и арабски, обожава татуировките. Те са може би около 30 по цялото му тяло, което той приема за книга, в която отбелязва всяко важно нещо. Сам майстори рисунката, на която пише „Анжелика, Маргарита и Стефания“. Това не са имена на поредните почитателки, а на трите му сестри.