No More Many More празнуват фаталните 13 години с голям концерт

Фатално добри, честни и талантливи No More Many More стават на 13 години. В техния случай, това е повече от число, това е повече от десетилетие качествена музика, смислени текстове, които засягат сериозни и чувствителни за обществото социални теми и вярна публика.

В края на лятото No More Many More ще отбележат 13-ия си рожден ден с голям концерт на 18 септември на Vidas Art Arena със специалното участие на „Таралеща“. Билети за концерта, организиран от Fest Team, може да намерите в мрежата на Ticket Station на цени от 20 евро.

No More Many More отдавна са доказали, че музиката за тях не е само хоби или работа, а носи особен смисъл. От създаването си през 2013 г. групата има пет издадени дългосвирещи албума, десетки хитове, големи концерти и участия по фестивали и армия верни фенове. Но те са обичани и заради активната си гражданска позиция и мнения, които изразяват в песните си от самото начало. Текстовете, дело на фронтмена и основен композитор Методи Кръстев, не щадят социалните и обществени неправди, а напротив - изобличават ги с безкомпромисната си откровеност. Редом до него застават Радослав Гергов (вокали и ударни), Владимир Иванов (ударни), Гриша Георгиев (бас китара) и Камен Александров (китара) - всички те доказано добри музиканти, които заедно формират една уникална сплотеност и симбиоза.

Звученето им е несравнимо - смесват алтернативен рок с рок, поп, елементи на хип-хоп и специфични мъжки двугласия. Още с издаването на първия си албум през 2017. - „По един или друг начин“, групата, която е част от обединението на алтернативни независими артисти Projector Plus, се нарежда сред най-явните изпълнители на родната рок сцена. Последват още три албума: „Не и този път“, издаден по време на карантината, „Помогни ми“ от 2022 г. и „Един от тях“ от 2023 г. Миналата година No More Many More издадоха и петия си албум „Тук съм“, който е един от най-силните им проекти досега. Правен в предизвикателни условия, след като групата остава без студио, и аранжименти, родени буквално часове преди техния записа, албумът остава дълбоко човешки. От него е и песента „Гумени глави“, провокирана от войната и от усещането за безсилие в съвременния свят.

Тази и още много песни от предишните им албуми публиката ще може да чуе на предстоящия им концерт на 18 септември в сърцето на Борисовата градина. Специални гости на празничния им концерт ще бъдат едни от любимите български групи „Таралеща“, както и още гост-изпълнители, които засега остават в тайна.

С десетки хитове като „Лятото е само наужким“, „Нефтохим“, „Врата“, „Тролей“, „Свири вятър в ушите“, „Тежък случай“ и много други групата има несравнимо звучене, обединяващо различни стилове като блус, реге, груув, афробийт и балкански ритми. Техните концерти са истинско изживяване - много танци, живи песни, на които публиката знае текстовете от началото до края и поетични текстове.

Създадена през 2019 г. от Митко Таралежков, в групата са още Илко Градев (акордеон), Дани Огнянов (бас), Александър Михайлов (кавал и саксофон), Невен Кидеров (перкусии) и Асен Хайдутов (барабани).

„Таралеща“ имат три издадени албума: „Няма смисъл“ от 2019 г., „Един гъз място в Рая“ от 2021 г. и „Идея за сън“ от 2022 г. Тази година обаче групата представи едно по-мрачно и меланхолично звучене с новия си албум „Таралеща на морфин“, който предстои да излезе в музикалните платформи. Идеята за него е на вокалиста Митко Таралежков, който превежда текстовете на американската група Morphine на български език.

Миналата година „Таралеща“ подгряваха концерта на Manu Chao и S.A.R.S, като са споделяли една сцена и с Foltin, Django Ze, “Хиподил”, “Контрол”, P.I.F., а това лято предстои да бъдат част от предстоящия концерт на The Wailers в София на 15 юли.

Билети за концерта на No More Many More и „Таралеща“ има в мрежата на Ticket Station на цени от 20 евро. Актуална информация за събитието следете тук.

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