Breaking Benjamin с мощен дебют в София

Рок лятото у нас се развихря с пълна сила. Поредицата от исторически концерти в столицата продължи с дългоочаквания дебют на култовите Breaking Benjamin. Групата се качи на сцената в "Арена 8888 София" на 29 юни по покана на "София мюзик ентърпрайсис" пред няколкохилядна публика, която от десетилетия копнееше за този момент.

Експлозивно начало на вечерта даде съвременната рок сензация Palaye Royale, които не са непознати на българските фенове. Групата имаше честта да подгрее публиката и спокойно можем да им пишем отличен шест! Бандата на братята Ремингтън Лийт, Себастиън Данзиг, Емерсън Барет не загуби никакво време. Още в първите минути от краткия им сетлист - едва 9 песни, фронтменът Реми прикани публиката за пого. На феновете не им трябваше много навиване и хаосът избухна за секунди - енергия, която остана пикова до края на изпълнението им. Освен хитовете си, музикантите представиха и песни от актуалния си албум Death or Glory (2024).

Разбира се, шоуто на Palaye Royale не би било автентично без запазената марка на Реми. Той не пропусна да извади надуваемата си лодка и да "плува" из публиката. Към края на всеки концерт певецът се мята в нея и феновете го носят. По-рано той дори слезе сред хората, точно преди един от най-големите мошпитове за вечерта, приканвайки всички да се включат. При всяко свое завръщане Palaye Royale увеличават феновете си у нас, така че не е изключено следващия път да ги видим като хедлайнери.

Минути преди 21 ч. на сцената най-сетне се качиха Бенджамин Бърнли и колегите му от една от най-обичаните групи от началото на хилядолетието. Breaking Benjamin откри мощния си сетлист с вечната класика I Will Not Bow - без излишна драма или сценични номера, а с еуфория и емоция, които ескалираха с всяко следващо парче. За дебюта си у нас групата зарадва феновете с 18 песни, всяка от която химн - пълната "Арена 8888 София" пя с цяло гърло и дори заглуши Бен. У нас Бърнли не пропусна да доведе и сина си Бенджамин Джаксън Бърнли V. Детето редовно придружава баща си на концертите им. Малкият бе неотлъчно до родителя си, включвайки се в изпълненията. Бен съобщи, че новият им албум е готов и скоро ще може да го слушаме, а в него участва и момчето му.

Бенджамин разказа и за силната си фобия от летене. Когато пътуват за Европа, той тръгва една седмица по-рано, защото плава с кораб през Атлантическия океан. Поради тази причина бандата не е редовен гост на Стария континент и още дори не е стигала до някои точки на света, където имат отдадени фенове. Любопитен момент от шоуто бе, когато певецът научи какво е имен ден. Човек от публиката държеше плакат, на който пишеше на английски, че в деня на концерта празнува Петровден и това привлече вниманието на фронтмена. Певецът попита публиката за какво става дума и публиката му обясни значението на духовната традиция. След финалното изпълнение - на епохалния хит The Diary of Jane, Бърнли, силно разтърсен от българските си почитатели, обеща да се завърне при първа възможност.

Целият сетлист на Breaking Benjamin в София:

I Will Not Bow

Until the End

Evil Angel

Crawl

Red Cold River

Blow Me Away

Follow

Angels Fall

You

So Cold

Polyamorous

Dear Agony

Something Wicked

Breath

Awaken

Failure

Dance With the Devil

The Diary of Jane

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