Виена пее и танцува с Аргирос

Летните концерти на Константинос Аргирос у нас продължават рекордите от предишните му победоносни гастроли. След като четири пъти напълни Арената в столицата, триумфът на гръцката звезда ще избухне и под откритото българско небе - на 25 август в Бургас, на 27 август във Варна, на 2 септември в Античния под тепетата.

„За крайбрежните театри успяхме да пуснем допълнителни места, но в Пловдив няма къде игла да хвърлиш“, коментира продуцентът Кирил Кирилов.

Певецът композитор, който разтуптява сърцата и провокира краката с типичната чувствена романтика на Елада и сиртаки, идва с бенд от отлични професионалисти. Ще звучат супер евъргрийните „Ela“, „Ti Na To Kano“, „Ximeromata“, а изненадите ще са големи.

„В новите си албуми Константинос работи с най-известните и най-уважавани изпълнители от старата генерация. Той записа с тях песни от автентичния гръцки фолклор. Звучат невероятно емоционално.“, добавя Кирил Кирилов.

Следващото голямо събитие в програмата на тандема е на 30 ноември във Виена – Аргирос ще дебютира в залата, където се проведе тазгодишната Евровизия, станала паметна за България. Билетите и за там се харчат като топъл хляб, уточнява за „Стандарт“ Кирил Кирилов от Лефкада.

Един от най-атрактивните гръцки острови е от предпочитаните локации на продуцента и на Константинос Аргирос. И двамата са от активните личности, които винаги комбинират ваканцията с бизнеса. Кирил Кирилов, който отдавна работи и в Европа, и с международни артисти, до дни дава старт на няколко поредни мащабни проекта.