Необичаен подарък за туристите в Гърция. Изненада в края на август

Туристите, които ще бъдат в Гърция в края на август, получават необичаен шанс да видят част от най-известните й древни паметници след залез слънце. В петък, 28 август, общо 126 археологически обекта, исторически места, паметници и музеи ще отворят безплатно по повод августовското пълнолуние. На 61 места ще има концерти, театрални и танцови представления, изложби или обиколки, а други 65 ще приемат свободно посетители приблизително между 19:30-20:00 и 23:00-24:00 часа.

Събитието се организира от гръцкото Министерство на културата за 27-а поредна година и този път програмата се разпростира и върху 26, 27, 29 и 30 август. Основната нощ обаче остава 28 август, когато древни храмове, средновековни крепости и минойски дворци ще могат да бъдат разглеждани на лунна светлина.

Делфи и Олимпия остават отворени до полунощ

Сред големите имена в програмата е Делфи, където посетителите ще имат безплатен достъп до археологическия обект до терасата на Храма на Аполон приблизително от 19:30-20:00 до полунощ. Това е мястото, където в Античността владетели и обикновени хора пристигали, за да търсят съвет от прочутия Делфийски оракул.

Древна Олимпия също ще отвори безплатно както археологическия комплекс, така и музея. Между 20:00 и полунощ ще има обиколки с археолози, а в Мистрас край Спарта средновековният град ще приема посетители в същия часови диапазон и ще предложи музикална програма.

Акрополът има различни правила

В Атина Музеят на Акропола ще остане отворен непрекъснато от 9:00 до полунощ, но тук постоянната експозиция няма да бъде безплатна - ще се влиза с обичайния билет. Без вход ще може да бъде разгледана временната изложба „Вдъхновения. Древногръцкото изкуство живее в Италия“, в която са събрани 38 произведения от керамика, бронз и мрамор от италиански музеи.

На 28 август от 18:00 часа е предвидена и 45-минутна обиколка на изложбата с археолог от музея, но за нея е необходима предварителна онлайн регистрация. Самата изложба остава в Атина до 30 август.

Оракули, минойски дворец и опера край морето

Програмата включва и места извън най-популярните туристически маршрути. Сред тях са Некромантионът на Ахерон в Епир, свързван в древността с представите за вход към подземния свят, както и Додона - едно от най-старите оракулски светилища в Гърция, където волята на Зевс според преданието била разчитана чрез свещения дъб.

На Крит ще бъде отворен минойският дворцов комплекс в Малия с музикална програма, а Гортин ще предложи безплатен достъп и концертна вечер. Градът е прочут с Гортинския кодекс - огромен надпис от V век пр.н.е., съхранил стотици редове древно гражданско право.

Сред по-необичайните предложения е и светилището на Амон Зевс на полуостров Касандра в Халкидики, където за вечерта е предвидена постановка на операта „Орфей и Евридика“. В програмата е включен и замъкът Нафпактос над Коринтския залив, откъдето посетителите ще могат да наблюдават пълната луна над морето.

Гръцкото Министерство на културата предупреждава, че програмата все още се актуализира и са възможни промени в часовете и отделните събития. Пълният цикъл от прояви тази година продължава от 26 до 30 август, като централната вечер със 126 отворени обекта е петък, 28 август.