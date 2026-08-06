Обрат в Гърция: Туристите загърбиха Миконос и Санторини. Нови горещи дестинации

Миконос и Санторини от десетилетия са сред най-предпочитаните туристически дестинации в Гърция. Нов анализ на Ferryscanner за периода от януари до края на май 2025 г. обаче показва промяна в предпочитанията на чуждестранните туристи, особено сред британските и американските посетители, цитира Тоvima, предава bTV.

Според данните все повече американски пътешественици избират острови, които предлагат спокойствие и възможности за релакс. В същото време британските туристи проявяват нарастващ интерес към нови островни дестинации и места извън традиционните туристически маршрути. Резервациите за Санторини и Миконос са намалели съответно с 50% и 33%.

Вместо двата емблематични острова, туристите все по-често се насочват към по-малки и по-спокойни места. Егина, Скопелос, Алонисос и Порос отчитат значителен ръст на резервациите - в много случаи с над 200%. Най-голямо увеличение е отчетено при Порос – 350%, следван от Егина с 333%. Американските туристи са издигнали остров Парос, известен като отлично място за уиндсърф, до второто най-предпочитано място за почивка, изпреварвайки Миконос и Санторини.

Сред британските пътешественици особено популярен е йонийският остров Лефкада, разположен край западното крайбрежие на континентална Гърция. Нараства интересът и към по-малко известни дестинации като Сугия, Фурни и Кастелоризо, които също отбелязват ръст на резервациите от над 200%. Лефкада се отличава с впечатляващо увеличение от 1167% спрямо миналата година.

Остров Тинос и, изненадващо, Игуменица, разположена в северозападната част на континентална Гърция, също намират място сред десетте най-предпочитани дестинации за британските туристи. Парос оглавява класацията за британските посетители през този сезон, а данните показват засилваща се тенденция към по-приключенски пътувания.