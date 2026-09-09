Българин падна в капана след троен обир на Тасос

Гръцките власти арестуваха 40-годишен българин при разследването на зрелищен троен обир на билетни каси на фериботни компании на пристанището на о. Тасос. Мъжът е идентифициран като единия от двамата предполагаеми извършители, проникнали в обектите в ранните часове на 17 август. До него разследващите стигнали след анализ на видеозаписи и събрана оперативна информация. Срещу българина вече се разследват не само кражби и повреждане на чуждо имущество, но и участие в престъпна организация.

Камерите стигнали до двама заподозрени

Разследването започнало веднага след разбиването на трите билетни каси, разположени в сухоземната зона на пристанището. Според гръцки медии двамата извършители били с прикрити лица, което първоначално сериозно затруднило установяването им. Постепенно обаче записите от охранителни камери и анализът на движенията им насочили властите към двама конкретни заподозрени.

40-годишният българин бил засечен зад волана на автомобил и задържан при съвместна операция на пристанищните власти на Тасос и Кавала и полицията на острова. Арестът е извършен на 8 септември, почти три седмици след обирите.

Радиостанции, телефони, пари и черно-червена тротинетка

При последвалото претърсване властите открили набор от вещи, които привлекли вниманието на разследващите. Иззети са две преносими радиостанции с антени и слушалки, два мобилни телефона, билет за ферибот за пътник и автомобил, 475 евро, както и дрехи и оборудване, за които се предполага, че имат отношение към престъплението.

Сред иззетите вещи има и черно-червена тротинетка. Всички предмети ще бъдат проверявани за връзка с обирите и евентуално с други подобни престъпления.

60 000 евро хвърлиха сянка върху случая

Още след обирите около случая се появи далеч по-сензационен детайл. Местни медии съобщиха, че две от компаниите са заявили липси от около 1000 евро всяка, докато трета е обявила, че от касата й са изчезнали цели 60 000 евро в брой. Тази сума не фигурира в официалното съобщение на гръцката брегова охрана и първоначално е била посрещната с известен скептицизъм от местните източници.

Именно твърдението за 60 000 евро превърна обикновения на пръв поглед взлом в една от най-обсъжданите криминални истории на острова през август. Засега не е ясно каква част от заявените липси е потвърдена от разследването и дали откритите 475 евро имат пряка връзка с откраднатите пари.

Обвиненията стават по-тежки

Българинът е разследван за кражба, квалифицирана кражба, повреждане на чуждо имущество и участие в престъпна организация. Самото добавяне на обвинение, свързано с престъпна организация, подсказва, че гръцките власти проверяват дали случаят не е част от по-широка схема, а не изолиран удар срещу трите каси.

Разследването продължава под ръководството на пристанищните власти на Тасос към Централното пристанищно управление на Кавала. Вторият предполагаем участник в обирите засега не е обявен за задържан, а гръцките власти продължават да сглобяват цялата картина около дръзката акция на пристанището.