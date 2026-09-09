Тръмп затваря две врати пред Канада. Търговската война става все по-жестока

Доналд Тръмп нанася нов двоен търговски удар на Канада и рязко вдига залога в конфликта между двете съседни държави. САЩ забранява вноса на редица канадски млечни продукти, алкохолни напитки и мотоциклети от 29 септември, а паралелно с това канадски стоки ще бъдат извадени от големи и дългосрочни федерални обществени поръчки.

Решението идва само часове след като Канада задейства ответни мита до 50 процента върху американски стоки за около 20 млрд. долара. Така спорът вече излиза далеч извън обичайната размяна на мита и започва да прилича на открита битка за достъп до пазарите на двете страни.

Вашингтон вече не се задоволява само с мита

Новите американски ограничения обхващат определени видове канадско вино и спиртни напитки, бира, млечни продукти, включително суроватъчни продукти, както и мотоциклети и мотопеди. Белият дом потвърждава, че забраната влиза в сила в 00:01 часа източноамериканско време на 29 септември. Стоките, които попадат под забраната, но вече са внесени преди тази дата, остават под досегашната 50-процентова допълнителна ставка.

Администрацията на Тръмп представя мерките като отговор на това, което определя като продължаваща дискриминация срещу американския износ. В прокламациите Белият дом обвинява Канада, че не е премахнала ограниченията, които Вашингтон смята за неравнопоставени, въпреки предишни опити за преговори.

Канада отвърна - Тръмп удари още по-силно

Ескалацията дойде в деня, когато канадските ответни тарифи влязоха в сила. Те са между 15 и 50 процента и засягат американски стоки на стойност около 20 млрд. долара, сред които стомана, алуминий, сирена, домакински уреди, дрехи, козметика и земеделско оборудване. Според Отава мерките са замислени като равностоен отговор на предишните американски ограничения.

Тръмп обаче не се ограничи до ответни мита. Вместо това САЩ преминава към една от най-тежките търговски мерки - директно изключване на определени канадски стоки от пазара. Асошиейтед прес отбелязва, че така конфронтацията вече се разширява отвъд тарифите и засяга самия достъп на канадски компании до американската икономика.

Втори удар - Канада вън от федералните поръчки

Почти едновременно Тръмп нареди канадски продукти да бъдат изключени от определени големи и дългосрочни договори за обществени поръчки на федералното правителство. Американската Администрация за общи услуги, която управлява огромна част от федералните покупки, получава указание да премахне канадските продукти от съответните списъци, докато Вашингтон не прецени, че американските компании получават равностоен достъп до канадския пазар.

„Отсега нататък - АКО НЯМА РЕЦИПРОЧНОСТ - НЯМА ДА ИМА И ДОСТЪП!“, написа Тръмп в Трут Соушъл. Той обвини канадското правителство и провинциите, че затварят части от пазара за обществени поръчки пред американски малки предприятия и компании, и заяви, че ограниченията ще останат, докато Канада не възстанови това, което той нарича „пълна и справедлива реципрочност“.

Спорът вече е за много повече от сирене и уиски

Новата атака идва след серията от все по-тежки мерки през последните седмици. През август администрацията на Тръмп наложи допълнителни тарифи до 50 процента върху канадски стоки за около 20 млрд. долара, а последвалите преговори се провалиха на 21 август. Сега outright забраните за внос показват, че Белият дом е готов да използва и инструменти, които по традиция са далеч по-тежки от обикновените тарифи.

Залогът е огромен и за двете икономики. Канада изпраща повече от 70 процента от износа си към американския пазар, но и САЩ е силно зависима от канадски суровини - включително около 4 млн. барела петрол дневно и значителни количества калиев тор за американското земеделие. Това означава, че всяка следваща стъпка рискува да удари не само канадските производители, но и компании и потребители от другата страна на границата.

Търговската война се преплита и със заплахите за Канада

Икономическият натиск вече трудно може да бъде отделен от политическата реторика на Тръмп. Президентът многократно е говорил за Канада като потенциален 51-ви щат на САЩ, а напрежението се засили още повече след последните му публикации в Трут Соушъл.

Само дни преди новите търговски мерки Тръмп публикува карта, върху която американското знаме покрива цяла Северна Америка, включително Канада, както и Гренландия и Исландия. Публикацията беше без обяснение, но Асошиейтед прес я свързва пряко с предишните му изказвания за превръщането на Канада в 51-ви американски щат.

От спор за мита към сблъсък за икономическа независимост

Канадският премиер Марк Карни досега отказва да отстъпи пред натиска и настоява, че условията на Вашингтон могат да отслабят ключови канадски отрасли и да ограничат икономическата независимост на страната. Отава вече говори все по-открито и за намаляване на зависимостта си от американския пазар и за разширяване на търговските връзки със страни извън САЩ.

Това прави новия ход на Тръмп много повече от поредната тарифна престрелка. За първи път в сегашната фаза на конфликта САЩ затваря директно части от пазара си и използва федералните покупки като оръжие. А ако нито Вашингтон, нито Отава отстъпи, следващият удар може да бъде още по-тежък - особено за дълбоко свързаните автомобилна, енергийна и земеделска индустрия на двете държави.