САЩ и Австралия затягат военния обръч около Китай

САЩ ще разшири военното си присъствие в Австралия, а двете държави ще ускорят съвместните си отбранителни програми на фона на бързото военно укрепване на Китай. Това договориха американският министър на войната Пийт Хегсет и австралийският министър на отбраната Ричард Марлс на среща във Вашингтон.

Двете страни ще увеличат съвместното използване на австралийски военни обекти, ще задълбочат логистичното сътрудничество и ще разширят ученията. Един от най-важните следващи етапи е разполагането от 2027 г. на американски и британски атомни подводници в Западна Австралия в рамките на пакта AUKUS.

Балансът на силите трябва да бъде запазен

Американският министър на войната подчерта, че Канбера разбира „сериозността на поддържането на благоприятен баланс на силите в региона“. Според него двете съюзнически държави имат обща оценка за нарастващите заплахи и трябва да гарантират, че военните им способности са съвместими и взаимно се допълват.

След разговорите Пентагонът съобщи, че Хегсет и Марлс са се договорили да ускорят инициативите за разполагане на американски сили в австралийски бази, да засилят съвместната логистика и да увеличат оперативната съвместимост чрез повече общи учения.

Срещата се проведе непосредствено след 75-ата годишнина от договора ANZUS, който е основата на военния съюз между Австралия и САЩ. Марлс определи отношенията с Вашингтон като крайъгълен камък на австралийската външна политика и политиката за сигурност.

Американското присъствие расте по суша, въздух и море

Австралия не разрешава създаването на постоянни чуждестранни военни бази на своя територия. Американските сили обаче използват австралийски обекти на ротационен принцип и това присъствие постепенно се разширява.

Северният град Дарвин вече приема американски морски пехотинци за обучение и учения до шест месеца годишно. Марлс потвърди, че ротацията на американските морски пехотинци се увеличава, но подчерта, че военното сътрудничество вече е много по-широко.

„Виждаме увеличено американско присъствие в области като логистиката, сътрудничеството между нашите военновъздушни сили, киберпространството и Космоса“, заяви той.

Конкретните следващи стъпки трябва да бъдат представени през идващите месеци и да залегнат в решенията на следващата годишна среща на министрите на външните работи и отбраната на Австралия и САЩ - AUSMIN.

Атомните подводници идват през 2027 г.

Най-мащабната промяна ще бъде във военноморското присъствие. От 2027 г. във военноморската база HMAS Stirling в Западна Австралия трябва да започне работа Submarine Rotational Force-West - ротационна група атомни подводници на САЩ и Великобритания.

Планът предвижда постепенно присъствие на до четири американски подводници клас „Вирджиния“ и една британска клас „Астют“. Те ще бъдат с конвенционално въоръжение, но с ядрена силова установка. Австралийското министерство на отбраната подчертава, че подводниците няма да бъдат постоянно базирани в страната, а ще пребивават там на ротационен принцип и по покана на Канбера.

Американски военнослужещи вече се намират в HMAS Stirling и подготвят базата за началото на операциите в края на следващата година. Австралийски военни паралелно преминават обучение с американските ВМС, за да придобият опит в експлоатацията и поддръжката на атомни подводници.

Оръжията също влизат в общата сметка

Хегсет и Марлс са обсъдили и ускоряването на сътрудничеството между отбранителните индустрии. Целта е двете държави да разполагат с по-голям общ капацитет за производство и поддръжка на управляеми оръжия и боеприпаси, както и за разработване на способности от ново поколение.

Това направление е сред основните елементи на австралийската отбранителна стратегия през последните години. Канбера насочва все повече средства към ракети с голям обсег, военноморски способности и системи за възпиране, които трябва да позволят на страната да противодейства на заплахи далеч от собствените си брегове.

Канбера посочи директно Китай

Марлс не остави съмнение коя държава стои в центъра на австралийските опасения. Според него Китай извършва „най-голямото струпване на конвенционални военни сили от която и да е държава в света след Втората световна война“.

Австралия преструктурира въоръжените си сили именно на фона на бързото нарастване на китайските военноморски, ракетни и въздушни способности. Пекин от своя страна многократно е критикувал AUKUS и плановете за атомни подводници, като твърди, че те увеличават риска от надпревара във въоръжаването в Индо-Тихоокеанския регион.