Огнен капан в Гърция. Горят три села

Близо 30 самолета и хеликоптера за гасене от въздуха и над 150 пожарникари се борят с няколко големи пожара в Гърция. Огнени фронтове има източно от Атина, на остров Евия и в района на Тива, а властите разпоредиха превантивна евакуация на населени места, съобщава „Катимерини“.

Един от сериозните пожари бушува в Южна Евия, в района на град Каристос. Огънят е обхванал храстова растителност, а в операцията по потушаването му са включени 13 самолета и хеликоптера и 60 пожарникари на терен.

Заради разпространението на пламъците властите са изпратили предупредителни съобщения чрез системата за спешни известия до телефоните на жителите и туристите в района. Наредена е превантивна евакуация на три села.

Друг голям фронт се е разгорял край село Митикас в района на Тива, северозападно от Атина. Там срещу пламъците се борят 76 пожарникари, подпомагани от 14 летателни средства.

Трети пожар е избухнал в храстова растителност край Пеания, непосредствено източно от гръцката столица. Към мястото са изпратени 32 пожарникари и два хеликоптера.

Ситуацията остава тревожна и за четвъртък. Властите поставиха редица райони на Гърция в четвърта от общо пет степени на опасност от възникване на горски пожари.