Макрон и Чарлз откриха историческа сензация: Няма билети за гоблена от Байо

Крал Чарлз III, френският президент Еманюел Макрон и британският премиер Анди Бърнам ще видят заедно едно от най-очакваните културни събития на годината – легендарния гоблен от Байо, който предстои да бъде показан в Британския музей.

Специалното посещение е насрочено за днес, броени дни преди историческата творба да бъде достъпна за широката публика на 10 септември.

Гобленът е дълъг около 70 метра и е изработен в Англия, но векове наред се съхранява във Франция. Върху него е разказана историята на Нормандското завоевание на Англия и решаващата битка при Хейстингс през 1066 г.

Френският президент Еманюел Макрон определи предоставянето на националното съкровище за изложба във Великобритания до юли 2027 г. като „мощен символ“ на близките отношения между двете страни.

Крал Чарлз и кралица Камила, Анди Бърнам и съпругата му Мари-Франс ван Хийл, както и Еманюел и Брижит Макрон ще видят едни от най-известните сцени върху гоблена – включително коронацията на крал Харолд и смъртта му на бойното поле.

На събитието ще присъстват и ученици от Великобритания и Франция. Очаква се кралят и френският президент да произнесат речи, посветени на историческото предоставяне на гоблена.

Символ на общата история

Предстоящото гостуване на гоблена във Великобритания беше обявено от Макрон по време на държавното му посещение в страната през юли 2025 г. То беше представено като символ на силното партньорство между Великобритания и Франция.

Съществуваха опасения, че преместването на изключително крехката тъкан може да я повреди. Френски правителствени източници обаче заявиха преди специалното представяне, че условията в Британския музей са идеални.

Френските власти са приветствали и решението гобленът да бъде изложен в хоризонтално положение, а не вертикално. Смята се, че така се осигурява по-добра защита на влакната, изработени преди повече от 900 години.

Историята му обаче не винаги е била толкова внимателно пазена. Смята се, че последните сцени от гоблена са изгубени или унищожени. По време на Френската революция през XVIII век той дори е бил спасен от това да бъде нарязан и използван за покривала на войнишки каруци.

По време на държавен банкет, даден от крал Чарлз в Уиндзор, Макрон се пошегувал, че липсващият край на гоблена е символ на отношенията между двете държави.

По думите му „в голямата фреска на френско-британската история краят все още предстои да бъде написан – и от нас зависи да го направим“.

Първа обща изява на Чарлз и Бърнам

Посещението в Британския музей ще бъде първото официално съвместно събитие на крал Чарлз и Анди Бърнам, откакто Бърнам стана премиер през юли.

Той определи изложбата като възможност да бъде отпразнувано „общото наследство“ на Великобритания и Франция.

„Завръщането на гоблена от Байо в Англия е исторически момент в историята на нашите две нации“, заяви Бърнам.

Според френски правителствени източници посещението ще даде възможност и на Макрон да се запознае по-добре с британския премиер. Френският президент е първият чуждестранен лидер, посетил Великобритания, откакто Бърнам зае поста.

Сред темите, които се очаква двамата да обсъдят, са подкрепата за Украйна, конфликтът в Близкия изток и отношенията между Великобритания и Европейския съюз. Целта е двете страни да задълбочат сътрудничеството си.

История, извезана върху лен

Гобленът от Байо разказва много по-стар епизод от отношенията между Англия и Франция – борбата за английския престол между Уилям Нормандски и крал Харолд.

Изработен от боядисана вълна, извезана върху лен, той показва претенциите към трона, норманското преминаване през Ламанша и решаващата битка при Хейстингс, в която Харолд загива. Победата позволява на Уилям Завоевателя да стане крал на Англия.

Смята се, че гобленът е бил избродиран от английски жени за новите нормански владетели през 1070-те години.

Той съдържа 58 отделни сцени, 627 човешки фигури, 737 животни, 37 кораба и 23 дървета. Изображенията са придружени от текст на латински език.

Като част от културния обмен Великобритания също ще предостави на Франция един от най-ценните експонати на Британския музей – съкровищата от англосаксонското погребение в Сътън Ху.

Британският министър на културата Лиза Нанди определи гоблена като най-силния символ на общата история на двете държави.

„Великобритания и Франция имат уникална обща история и нищо не я символизира повече от гоблена от Байо“, заяви тя.

По думите ѝ едно цяло поколение британски деца ще запомни изложбата за цял живот.

Билетите вече са разпродадени

Интересът към изложбата е огромен. Билетите за посещения до края на 2026 г. вече са изчерпани.

Следващата серия билети, която ще обхваща периода от януари до март 2027 г., ще бъде пусната от Британския музей на 21 октомври.