България е солидарна с Германия след хибридния удар по Лайпциг

България изразява солидарност с Германия след хибридната атака в Лайпциг, написаха от Министерството на външните работи (МВнР) в Екс.

От МВнР са категорични, че хибридните атаки срещу партньори и съюзници на България са недопустими.

"България ще продължи да подкрепя решителните и координирани усилия за противодействие на хибридните заплахи и за гарантиране на нашата обща сигурност", заявиха още от ведомството.

Припомняме, че правителството на Германия обвини вчера Русия за неуспешната атака със зареден с експлозиви дрон срещу летището в Лайпциг/Хале миналия месец. Германското правителство обяви поредица от ответни мерки, включително затварянето на руското генерално консулство в Бон, прекратяването на договора с културния институт "Руска къща" в Берлин, както и допълнителни санкции.