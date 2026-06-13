Лъсна запис от самолета на Урсула! Чуйте какво казва пилотът
Мистерията се заплита
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Мистерията се заплита
Ако наблюдавате процесите, бихте забелязали силната хибридна атака по отношение на приемането на България в еврозоната, каза премиерът
Зарица Динкова влязла в кризисна ситуация с хибридната атака срещу туризма ни
Прокуратурата знае срещу кого се е изправила - хазартна организация, която разполага с милиони левове, каза говорителят на главния прокурор