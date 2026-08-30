Мерц вдига залога срещу Русия. Идват мащабни ответни мерки

Германия се готви за рязко затягане на курса срещу Русия след опита за атака с дронове и взривни устройства срещу летище Лайпциг/Хале - един от най-важните логистични центрове за доставките към Украйна. Според „Велт ам зонтаг“ правителството на канцлера Фридрих Мерц подготвя официално приписване на отговорността на Москва и пакет от „широкомащабни“ ответни мерки.

Решението все още не е обявено официално, но самият Мерц заяви, че окончателното установяване на извършителите предстои „в следващите дни“ и ще бъде последвано от реакция.

Берлин вече не говори за пореден инцидент

Случаят от 4 август се разглежда на най-високо ниво в Германия. На летище Лайпциг/Хале беше открит дрон с взривно устройство непосредствено до украински товарни самолети „Антонов“, използвани и за транспортиране на военна помощ. Германската федерална прокуратура пое разследването и определи случилото се като „тежка атака срещу транспортната и логистичната инфраструктура на Германия“. Разследващите работят по подозрение за опит за предизвикване на взрив и опасна намеса във въздушния транспорт.

Първоначално германските власти се въздържаха да посочат извършител. Вътрешният министър Александер Добринт обаче още тогава говори за „хибриден сценарий за атака“ и заяви, че не могат да бъдат изключени чужди държавни структури. По-късни публикации на германски медии и оценки от службите все по-силно насочиха подозренията към Русия, която категорично отхвърля обвиненията и нарича случая провокация.

Не един, а поне три дрона

Разследването постепенно разкри далеч по-мащабна картина. Според Ройтерс и германски медии в операцията вероятно са участвали поне три безпилотни апарата. Единият е намерен с взривно устройство близо до украински самолет, а друг вероятно се е сблъскал с товарен самолет на DHL, по чиято опашка по-късно са установени повреди. Машината е била отклонена към Хановер.

Десет дни след първия инцидент разследващите откриват и трети дрон в поле западно от летището. До него са намерени следи от вещество, което според първоначалните оценки може да е около 50 грама хексоген - мощен военен експлозив. В района на изоставеното селище Курсдорф са открити още антена, електронни компоненти и следи от взрив, като се проверява дали оборудването е било използвано за управление на дроновете.

Само експулсиране на дипломати вече не стига

Именно мащабът на случая според „Велт ам зонтаг“ е накарал Берлин да обмисля значително по-тежък отговор. Един от източниците на изданието заявява, че след Лайпциг вече не би било достатъчно Германия просто да изгони няколко руски дипломати или да закрие Руския дом в Берлин.

Сред обсъжданите възможности са нови национални санкции срещу руски структури, европейски ограничения и увеличаване на военната помощ за Украйна. Конкретният пакет все още се подготвя, а канцлерството официално отказва да коментира подробности преди приключването на процедурата по установяване на отговорността.

„Ще установим окончателно авторството през следващите дни и тогава много скоро ще има съответната реакция“, заяви Мерц. Канцлерът определи ситуацията като „много сериозна“ и подчерта, че Германия е изправена пред ново качество на заплахата от дронове с взривни устройства.

Нов фронт в хибридната война

Лайпциг/Хале не е обикновено германско летище. То е един от големите товарни центрове в Европа, база на DHL и важна точка за украинската логистика. На него редовно се намират транспортни самолети „Антонов“, включително машини, използвани за превоз на военно оборудване.

Това превръща евентуално доказана държавна операция там в далеч по-сериозен политически случай от обикновен саботаж. Германия и останалите европейски държави от месеци предупреждават за растящ брой хибридни действия - палежи, диверсии, кибератаки, подозрителни полети на дронове и инциденти около критична инфраструктура. Само преди дни осемте държави от НАТО около Балтийско море обявиха намерение да създадат обща група за противодействие на дронове и хибридни заплахи.

Берлин се готви и за руски отговор

Според „Велт ам зонтаг“ германското правителство не планира мерките, без да отчита възможността Москва да отвърне. Източници на изданието очакват руски контрамерки, ако Германия официално обвини руската държава или нейни служби в участие в операцията.

Берлин засега не съобщава дали ще насочи действията си към конкретни руски граждани и организации или ще търси пряка държавна отговорност. Именно това разграничение е ключово преди официалното обявяване - федералното правителство продължава публично да настоява, че окончателните обвинения трябва да стъпят върху доказателствата от разследването.

Време на промяна 2.0

В германските политически среди вече се появява определението „Време на промяна 2.0“ за евентуалния нов курс спрямо Русия. Препратката е към историческата реч на Олаф Шолц след руското нахлуване в Украйна през 2022 г., когато Берлин обяви радикална промяна в отбранителната си политика и започна ускорено превъоръжаване.

Сега поводът е различен - предполагаема хибридна атака не срещу Украйна, а на германска територия. Според „Велт“ обсъжданият отговор може да съчетава германски национални мерки, нови европейски санкции и допълнителни доставки на оръжие за Киев.

ЕС също подготвя нов пакет

Паралелно с действията на Берлин Европейският съюз работи по нов санкционен пакет срещу Русия. По информация на „Велт“ се разглеждат ограничения срещу голям брой физически лица и компании, както и допълнителни финансови инструменти. Отново се обсъжда и въпросът за замразените руски държавни активи, макар между отделните страни членки да остават различия за начина, по който могат да бъдат използвани.

Един от възможните моменти за обявяване на германските мерки е неформалната среща на външните министри на ЕС в Ирландия на 1 и 2 септември. Според източниците на „Велт ам зонтаг“ Мерц може да реши да направи съобщението и по-рано, след като германските власти приключат официалната оценка кой стои зад атаката в Лайпциг.