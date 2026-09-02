Turkiye Today: 90 минути Ердоган и Путин обсъждали Украйна

Реджеп Тайип Ердоган и Владимир Путин проведоха продължителни разговори при закрити врати в кулоарите на срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество, съобщава Turkiye Today. Срещата на турския и руския президент продължи около 90 минути, като сред основните теми са били войната в Украйна и ситуацията в Черно море. Анкара отново е поставила на масата възможността Турция да бъде домакин на преговори за прекратяване на войната.

В разговора участваха още турският външен министър Хакан Фидан и ръководителят на Националната разузнавателна организация Ибрахим Калън.

Черно море е било основната тема

Според съветника на Кремъл по външната политика Юрий Ушаков основната тема на разговора е била ситуацията в Черно море. Регионът остава особено важен за Анкара както заради сигурността, така и заради корабоплаването и износа на зърно.

Турция контролира Босфора и Дарданелите и от началото на войната поддържа директни канали както с Москва, така и с Киев. Анкара вече изигра ключова посредническа роля при сключването на Черноморската зърнена инициатива през 2022 г., която позволи износ на десетки милиони тонове украинска селскостопанска продукция преди Русия да се оттегли от споразумението през 2023 г.

Турският външен министър Хакан Фидан съобщи и за нови усилия за осигуряване на безопасно корабоплаване и износ на зърно през Черно море, като Анкара поддържа контакти и с двете воюващи страни.

Анкара отново предлага Турция за място на преговорите

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков потвърди, че Ердоган и Путин са обсъдили възможността руско-украинските разговори отново да бъдат проведени в Турция. „Да, турската страна продължава да предлага това на различни нива“, заяви Песков.

Анкара многократно е предлагала Истанбул за място на нови преговори. Турция беше домакин и на едни от най-важните преки разговори между Русия и Украйна след началото на пълномащабната война.

През юни 2026 г. Хакан Фидан отново предложи Киев и Москва да продължат преговорите за прекратяване на войната, като възможността за нов кръг предварително беше обсъдена и с двете страни.

През юли Ердоган също заяви, че Анкара ще продължи да подкрепя мирните усилия и смята за необходимо Русия да бъде насърчавана към сключването на мир. Турският президент едновременно потвърди готовността на страната му да подкрепя Украйна и да играе активна посредническа роля.

Преговорите буксуват от месеци

Новото предложение на Турция идва в момент, когато по-широкият преговорен процес не отбелязва съществен напредък. Москва и Киев продължават да имат сериозни различия по ключови въпроси, включително териториите, гаранциите за сигурност и условията за прекратяване на бойните действия.

Русия настоява Украйна да се изтегли от части от Донбас, които все още контролира, докато Киев категорично отказва да предава територии под свой контрол.

Путин наскоро призна, че преговорният процес е „в известна степен замразен“, но заяви, че Москва е готова да работи с посредници, които могат да внесат конкретен принос. Той специално посочи хора от екипа на американския президент Доналд Тръмп като желани партньори за контакти.

Ердоган пази директния канал с Путин

Турция остава една от малкото държави от НАТО, които поддържат постоянен политически диалог на най-високо равнище с Русия. Ердоган разговаря директно с Путин през целия период на войната и неведнъж е предлагал страната му да бъде посредник.

Освен Украйна и Черно море двамата президенти са обсъдили двустранните икономически отношения и големи общи проекти, включително строителството на АЕЦ „Аккую“.

Но най-чувствителната част от 90-минутния разговор в кулоарите на срещата на върха остава войната. Turkiye Today съобщава, че именно ситуацията в Черно море и възможността за нови преговори в Турция са били сред централните теми зад затворените врати.