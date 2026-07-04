Музата на Майстора навърши 102 години, как й се е отплащал

На 102 години Верка Виячева продължава да носи със себе си важна частица от историята на българското изкуство. Жената от кюстендилското село Шишковци е една от най-известните музи на Владимир Димитров-Майстора, а лицето ѝ живее в едни от най-емблематичните му платна.

Нейният образ краси както редица шедьоври на Майстора, така и логото на Кюстендилската художествена галерия. Верка Виячева позира за емблематичния художник в продължение на години. Ликът ѝ е в известни творби, като „Семейство“, и картини, които днес са част от Националната художествена галерия, както и в частни колекции в САЩ. Вместо в пари художникът често се отплащал на своята муза и семейството ѝ с картини. Една от творбите, изобразяваща самата нея, е нейно притежание, а по-късно част от платната намират място в галерии в Смолян и Казанлък. Младата Верка е символ на непреходната красота и трудолюбие на българката от Кюстендилския край, които Майстора увековечава в цялостното си творчество, съобщава "Ретро".



Майстора живее и твори в кюстендилското село Шишковци над 26 години, като в него създава едни от най-хубавите си картини.

Кирил Иванов – уредник в къщата музей „Владимир Димитров-Майстора“, с. Шишковци, и внук на Верка Виячева, разказва: „Майстора е плащал на моделите си. И понеже доста пъти баба Верка му е позирала, Майстора е дължал някакви пари. Нарисувал е картината „Семейна снимка“ – на нея са баба Верка, моят дядо Кирил Виячев, агрономът и Тина Виячева – моята майка. И един ден дошъл вкъщи и казал на баба ми: „Верко, ето ти тази картина, да си изплатя дълговете, това, което дължа, заедно с лихвите, със забавянето“. По думите на Кирил художникът е имал други разходи и тогава не е разполагал със средства.



На 1 февруари догодина в Художествената галерия в Кюстендил и в Шишковци ще отбележат 144 години от рождението на художника. На честванията ще присъства и Боянка Аракчиева. Тя също е модел на Майстора. Нарисувана е в картината „Момиче с ябълки“.



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