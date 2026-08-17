Борисов разкри голям заговор зад Евровизия в Бургас!

„Евровизия“ е извадила кмета на Бургас Димитър Николов от президентската надпревара. Тази политическа бомба хвърли лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов на пресконференция във Варна. Той разкри, че лично е обмислял президентска двойка с Николов и дори е поръчал социологическо проучване, в което бургаският кмет е показал „отлични резултати“. Само че след това Бургас спечелил домакинството на „Евровизия 2027“ и ситуацията рязко се променила. По-рано днес самият Николов категорично отрече, че ще се кандидатира за президент на изборите на 25 октомври.

„Имах глупостта да споделя“

„Имах глупостта да споделя, че обмислям подобна президентска двойка. Тя даде отлични резултати в една социология, която поръчахме, но в следващия момент се случи това“, заяви Борисов.

Лидерът на ГЕРБ директно свърза отпадането на варианта „Димитър Николов за президент“ с избора на Бургас за домакин на „Евровизия“. Той не скри, че е спокоен за организацията на конкурса именно заради опита на кмета и неговия екип.

„Да, той направи много, но това е главната причина. Николов се яви с екип, знае как се правят такива важни събития, може. Спокоен съм за „Евровизия“, но като организирахме детската „Евровизия“, беше в София, но сега заради потенциалния победител го взеха там“, каза Борисов.

Николов затвори вратата часове по-рано

Само няколко часа преди думите на Борисов Димитър Николов сложи край на спекулациите около свое участие в президентските избори. По време на пресконференция в Бургас за подготовката на „Евровизия 2027“ той заяви, че няма да се кандидатира и че вниманието му ще бъде насочено към организацията на конкурса.

Бургас беше избран пред София за домакин на „Евровизия 2027“, като генералният директор на БНТ Милена Милотинова обяви, че морският град е категоричният избор по поставените изисквания. Двата полуфинала ще бъдат на 11 и 13 май 2027 г., а големият финал - на 15 май.

Самият Борисов само преди три дни публично поздрави Николов и екипа му и призова „Евровизия“ да не се превръща в повод за разделение. Тогава той изтъкна инфраструктурата, туристическата база и опита на Бургас в организирането на големи събития като причини градът да заслужава домакинството.

Борисов показа новия шеф на ГЕРБ във Варна

Пред актива на партията Борисов обяви и важна промяна в местната структура - новият областен координатор на ГЕРБ - Варна става 35-годишният Стоян Петков (вляво на кадъра горе). Лидерът на партията постави пред него задача не просто да консолидира организацията преди местните избори, а да подготви заявка за връщане на ГЕРБ в управлението на града.

„За този интелигентен град е ясно, че всичко добро е направено от ГЕРБ. Зали, булеварди, цветя, катедрали. Всичко. И за 3 години - нищо. Това да го повтаряме е безсмислено, ако не кажем на варненци защо искаме да управляваме този град отново“, заяви Борисов.

По думите му изборът на Петков трябва да даде нова посока на местната организация. „Затова избрахме главен архитект - обединителна фигура, която да събере хората около него, да дадем заявка за управление на града. Санирани блокове, стадиони - всичко се случи по наше време“, каза лидерът на ГЕРБ.

„Това е човекът, който може да направи тази сплав във Варна - между общинския съвет, районните кметове и депутатите в София. И да покажем визията за този град“, добави Борисов. Той подчерта, че преди местните избори партията трябва да бъде консолидирана.