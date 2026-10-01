Пеев работи за директни полети до САЩ и връщането на Qatar Airways

България работи сериозно за директни полети до САЩ и за връщането на Qatar Airways на летище София. Това обяви министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев, като даде да се разбере, че подготовката за линии отвъд океана е в напреднал етап. Паралелно държавата участва в мащабен транспортен план с Гърция и Румъния за близо 23 млрд. евро, а Пеев поставя като друга голяма задача постоянното обновяване на подвижния състав на БДЖ.

Америка отново влиза в картата на София

„Очаквайте скоро, работим сериозно за полети отвъд океана, почти сме стигнали финалните разрешителни“, отговори Пеев пред бТВ на въпрос дали България скоро може отново да има директна въздушна връзка с Ню Йорк.

Министърът не скри критичната си оценка за сегашния профил на летище София. По думите му в последните години то все повече се е превърнало в летище, доминирано от нискотарифни превозвачи, докато съседни държави разполагат с директни линии до големи световни пазари.

„Нашето летище се превърна в low cost. Всички съседни държави имат полети до Америка, Китай - при нас няма такива“, каза Пеев.

Затова Министерството на транспорта вече работи по няколко направления едновременно. Едното е възстановяването на линията София-Доха на Qatar Airways. Компанията прекрати полетите си до България в края на февруари след 15 години присъствие по маршрута, но през септември министерството възобнови разговорите с катарския превозвач.

„Заели сме се да върнем Qatar Airways, дали ще успеем - не знам, но ще направим всичко възможно“, заяви Пеев.

Връщането на катарската авиокомпания би дало на българските пътници отново директен достъп до един от големите международни хъбове с връзки към Азия, Близкия изток, Африка и Австралия. За Пеев това е част от по-голямата задача София да привлече отново традиционни и дългомаршрутни превозвачи, а не да разчита основно на нискотарифния модел.

23 млрд. евро за свързването на три държави

Другият голям акцент е подписаният план за действие между България, Гърция и Румъния. В него са включени общо 53 инфраструктурни проекта, като 25 от тях са определени като ключови и с висока степен на готовност. Общата прогнозна стойност на тези приоритетни обекти е приблизително 22,8 млрд. евро.

„Когато говорим за екшън план, план значи конкретни проекти с конкретни срокове“, подчерта Пеев.

Сред тях са нови мостове над Дунав, автомагистрали и железопътни линии по трите основни направления между Егейско море, Дунав и Черно море. Целта е да бъде изградена непрекъсната транспортна мрежа по оста Север-Юг, която едновременно да свързва трите държави и да подобрява връзките към останалата част от Европа.

Пеев подчерта ролята на Европейската комисия и Европейския парламент за осигуряването на политическата и финансовата подкрепа.

„Тези две институции гарантират, че общите проекти между държавите са изключително важни за свързаността и не на последно място за сигурността“, заяви министърът.

Основната част от необходимото финансиране се очаква от европейски средства през следващия програмен период 2028-2034 г.

От Солун през София до Видин

Сред стратегическите направления Пеев посочи железопътната връзка Солун-Кулата-София-Видин. Планът включва западна, централна и източна ос, които трябва да свържат пристанищата на Егейско море с България, Дунав и Румъния.

В напреднал етап са проекти като електрификацията на Дунав мост и железопътната връзка между Гърция и Свиленград. Предстои работа и по автомагистрала „Струма“ в района на Кресненското дефиле, както и по магистралната връзка между Русе и границата с Гърция.

В общия план са предвидени и нови мостове над Дунав. Сред обсъжданите точки са Никопол и Силистра, но Пеев засега отказва да се ангажира с окончателен брой на бъдещите съоръжения.

Коридор №8 остава голяма национална задача

Министърът постави вертикалната свързаност в по-широка стратегическа рамка и подчерта, че тя не отменя необходимостта България да развива транспортните си направления Изток-Запад.

„България в момента има историческата възможност да работи по своята вертикална свързаност и не на последно място по хоризонталната такава - Коридор 8 и така наречения Среден коридор“, заяви Пеев.

Според него географското положение на страната между Европа, Азия и Близкия изток се превръща във все по-сериозно икономическо и стратегическо предимство. Конфликтите в региона допълнително увеличават значението на сигурните транспортни маршрути и алтернативните коридори.

Пеев: Ако трябва, ще спим в Брюксел заради БДЖ

Министърът постави амбициозна цел и за железниците - обновяването на подвижния състав да не приключи с настоящите доставки на нови влакове, а да се превърне в постоянна програма.

„Новите влакове, които идват, са качествени. Проблемът е, че трябва да имаме програма, по която да модернизираме целия подвижен състав“, заяви той.

До края на април 2027 г. България трябва да разполага с около 60 единици нов подвижен състав, докато според Пеев общата необходимост е приблизително 290.

Той даде за пример и недостига на съвременни спални вагони, особено по натоварените летни направления. Затова БДЖ има задача до края на годината да изготви цялостна програма за необходимия подвижен състав и за неговото последователно обновяване.

Пеев разкри и договорката си с вицепремиера Атанас Пеканов държавата да търси активно европейско финансиране за тази програма.

„Всеки път, когато отивам на интервю, се надявам, че той ме гледа, защото е обещал, че заедно ще спим в Брюксел, но ще намерим финансиране за постоянно подновяване на подвижния състав в БДЖ“, каза транспортният министър.

За Илиян Филипов: Беше авторитет в транспортния бранш

В началото на интервюто Пеев коментира и убийството на собственика на ПИМК Илиян Филипов, когото определи като една от сериозните фигури в транспортния сектор.

„Сериозна фигура в транспортния бранш, с една от най-големите транспортни фирми в сухопътния и железопътния транспорт“, каза министърът.

По думите му Филипов е бил активен участник в диалога между бизнеса, правителството и Министерството на транспорта.

„Аз го познавам от четири месеца - от времето, когато встъпихме в длъжност. Винаги е бил коректен, изключително диалогичен и се е борил за бранша“, заяви Пеев.

Министърът призна, че предвид мащаба на бизнеса смъртта на Филипов може да създаде рискове за компанията и за част от сектора, но увери, че държавата ще направи необходимото негативният ефект да бъде ограничен.

„Когато един човек, който е авторитет в този бранш, ни е напуснал, биха могли да има такива последствия, но ние ще направим всичко възможно този ефект да не е негативен“, каза Георги Пеев и изрази надежда компанията да продължи възходящото си развитие.