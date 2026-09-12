Двойни курсове за шофьори. Голяма реформа
Един контролен орган ще отговаря за проверките на пътя
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Един контролен орган ще отговаря за проверките на пътя
Стратегическите коридори са приоритет, стари летища стават индустриални зони, казва министъра на транспорта Георги Пеев
Транспортният шеф увери, че България не става мишена, но призна, че не знае каква сделка е договорена с Вашингтон
Над 30 млн. лева вече са сменени през „Български пощи“
Още утре сезира Комисията за защита от дискриминация заради сваленото от самолет дете
Няма да има компромис за концесионера, каза Христо Алексиев
Търсят начини да се намалят опашките
Министърът на транспорта Бинали Йълдъръм е с най-големи шансове да оглави управляващата в Турция Партия на справедливостта и развитието, пише вестник...
София. Министърът на транспорта в бившето служебно правителство на Марин Райков стана иподякон. Кристиян Кръстев бе и заместник на Ивайло Московски в...
Стара Загора. Обилните дъждове и пороите, които се изсипаха през уикенда, са нанесли щети по железопътната инфраструктура за 3,2 милиона лева. Това съ...
София. "Бройката на хората без цифров сигнал няма как да е 1 милион, както се твърди." Това заяви транспортният министър Данаил Папазов на пресконфере...
Варна. Бившият кмет на Варна Кирил Йорданов, който изкара близо 4 мандата, се появи публично за първи път след оставката си на 6 март т.г. на вековн...
София. "Информационно обслужване" е на загуба в размер на 2,5 млн. лева за 2012 г., което не се е случвало досега в историята на компанията. Това съоб...
Стара Загора. "Най-важното и първо условие за преструктурирането на БДЖ, която е в много тежко финансово състояние, е да се договорим с кредиторите и...
София. Георги Тодоров е назначен за заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията със заповед на премиера Пламен Орешарск...
София. Промени в Закона за гражданското въздухоплаване, с които Авиоотряд 28 ще премине от Министерския съвет към министъра на транспорта, информацион...
НК "Железопътна инфраструктура" ще вземе апетитни имоти в планините и край морето
Ще се боря да разширим пристанище Варна, казва транспортният министър Данаил Папазов
София. Дълговете на БДЖ през последните два месеца са намалели с 9 млн. лв. - от 716 на 707 млн. лв. Това обяви пред bTV министърът на транспорта Крис...
Министърът на транспорта в служебния кабинет Кристиан Кръстев имаше привилегията да отговаря за четирите вида превози по суша, въздух и вода още като...