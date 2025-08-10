Гроздан Караджов стегна примката! 6 тежки въпроса към Ryanair

Министърът на транспорта Гроздан Караджов изпрати до медиите в неделя позиция, свързана със случая, в който нискотарифна авиокомпания свали от борда дете на инвалидна количка

"Ryanair дължи отговори, а не оправдания!" - е озаглавено изявлението на вицепремиера. В него той задава 6 въпроса към компанията и обяви, че е разпоредена незабавна проверка от ГД "Гражданска въздухоплавателна администрация", която вече тече.

Всички факти и обстоятелства ще бъдат изяснени, а в петък следващата седмица ще бъде оповестено официалното решение на компетентния орган, добавя министър Караджов.

Въпросите

"Опитът на Ryanair да прехвърли вината върху наземния оператор е неприемлив, защото не дава отговор на най-важните въпроси:

1. Започнала ли е вътрешна проверка от страна на авиокомпанията за конкретния инцидент?

2. Защо при два предишни полета на 24 юли със същата авиокомпания, със същото помощно средство, не е била застрашена безопасността, а сега се твърди обратното?

3. Съществува ли документирана процедура от страна на Ryanair за качване на инвалидни колички на борда или само субективната преценка на пилота е достатъчна?

4. Защо помощното средство е прието от наземния оператор като годно да бъде качено на борда на самолета, а не е допуснато в самолета?

5. Кой определя критериите за "агресивен пътник" в практиката на Ryanair? В предходен случай на софийското летище, плачеща жена беше определена като агресивна - какви критерии бяха приложени тогава? А в други сходни ситуации?

6. Какви конкретни действия и мерки са предприети от страна на Ryanair, преди да бъдат свалени пътниците? Съгласно Регламент (ЕО) № 1107/2006 относно правата на хората с увреждания и на хората с ограничена подвижност при пътувания с въздушен транспорт, свалянето на пътници от борда е крайна мярка, която може да се предприеме само след изчерпване на всички разумни алтернативи. Въздушният превозвач или неговият представител са задължени по регламент да положат всички разумни усилия и да предложат алтернативен вариант на семейството", гласи позицията на министър Караджов.

Чакат се компетентните органи

По думите му това са въпросите, на които Ryanair трябва да даде "ясни, конкретни и документално подкрепени отговори, преди да се опитва да се оневини и да избяга от отговорност". Кой носи вина в този случай ще решат компетентните български органи, а не авиокомпанията, добавя транспортният министър.

Извънредна проверка

Поради това е разпоредена незабавна проверка от ГД "Гражданска въздухоплавателна администрация", която вече тече. Всички факти и обстоятелства ще бъдат изяснени, а в петък следващата седмица ще бъде оповестено официалното решение на компетентния орган.

Комисията за защита от дискриминация

"В допълнение, и на основание събраната до момента информация, още утре ще сезирам Комисията за защита от дискриминация!", обяви още Гроздан Караджов.

Той добавя, че Министерството на транспорта и съобщенията остава твърдо ангажирано с опазването на правата и достойнството на всички пътници и с премахването на всякакви неоправдани бариери пред мобилността на хората с увреждания.

