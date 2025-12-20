Гроздан Караджов каза на ПП истината, от която много боли

С остър пост във Фейсбук, озаглавен "Закъснелият влак на ППДБ" излезе вицепремиерът и министър на транспорта Гроздан Караджов. В него той ясно каза на "Промяната" истината за реформата с влаковете и разкри какви бели са направили хората на Асен Василев.

Ето позицията на Гроздан Караджов:

Закъснелият влак на ППДБ

❗️Декларацията на ПП–ДБ по повод конкурса за обществена пътническа железопътна услуга е ярък пример как те могат два пъти да настъпят една и съща мотика – първо в управлението, сега в опозиция.

Изисква се особен вид наглост първо да заложиш бомби със закъснител, после години наред да не правиш нищо, за да ги обезвредиш, а накрая да атакуваш този, който е спасил ситуацията. Точно това правят ПП–ДБ с изригването си срещу конкурса за обществена пътническа железопътна услуга.

Разбирам, че сме в предизборна ситуация, когато за ППДБ всички средства са позволени. Това обаче не променя фактите. А те са безпощадни, категорични и лесно проверими.

📌 1. Чия е реформата и защо има конкурс?

Тази реформа не е измислена от мен.

Тя е заложена, формулирана и одобрена от ПП–ДБ.

И не просто политически, а черно на бяло в Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ), приет:

• с решение на Министерския съвет през 2022 г. от кабинета „Кирил Петков“;

• и одобрен от Европейската комисия като задължителна реформа, без която няма средства за новите влакове.

Следователно конкурсът не е „прищявка“, а задължение по НПВУ, обвързано с ключов етап 165, от който зависи плащането по Плана.

📄 ППДБ изрично записаха в ПВУ, че:

• новият договор за обществена услуга трябва да се възложи чрез открита, недискриминационна и конкурентна процедура;

• договорът трябва да бъде разделен на обособени лотове, за да се отвори пазарът;

• избраният оператор ще ползва новия подвижен състав по ПВУ, а след края на договора ще го върне на държавата.

❗️Това не са мои решения.

Това са текстове, предложени от ПП–ДБ, одобрени от Европейската комисия и обвързани с конкретни срокове и плащания.

Днес същите хора обявяват за „скандал“ собствените си решения, които самите те са написали и подписали.

🚄 2. „Регионални монополи“ или изпълнение на изискванията на ЕК?

Европейската комисия – включително DG MOVE, DG Competition и DG REFORM – последователно и писмено настоява:

• договорът да бъде разделен на лотове;

• да се създаде реална възможност за конкуренция;

• да се даде достатъчен период за мобилизация на нов оператор.

Точно това сме направили.

⚠️ Алтернативата, която ПП–ДБ удобно „забравят“, е един-единствен национален договор – т.е. 100% гарантиран монопол, без конкуренция и в директно нарушение на НПВУ.

Резултатът от този модел го виждаме вече десетилетия:

грохнали влакове, разпадаща се система и риск за живота и здравето на пътниците.

🧾 3. „Набързо лицензирани фирми“ – фактите

Лицензиите за пътнически железопътен превоз:

• се издават по европейски правила;

• са безсрочни;

• подлежат на контрол на всеки 5 години;

• не изискват предходен опит в пътнически превоз, а покриване на ясни критерии за безопасност, финансова стабилност и капацитет.

📎 Любопитен факт:

една от тези лицензии е издадена по време на кабинета „Денков“, когато министърът на транспорта отново беше от ПП–ДБ – същото политическо семейство, което днес говори за „скандал“.

🔍 4. Манипулирана ли е процедурата?

Не. Това е най-прозрачната процедура от много години насам.

Тя:

• е обсъждана със синдикати, превозвачи, академичната общност и НПО;

• е представена в Комисията по транспорт в Народното събрание;

• е под постоянен мониторинг на Европейската комисия;

• е съобразена с Регламент 1370 и най-добрите европейски практики.

❌ Да се говори за „предрешен конкурс“ при тези условия означава или пълна некомпетентност, или съзнателна политическа лъжа. В случая е и двете. И никакво сезиране на ЕК, ОЛАФ, ФБР, ЦРУ, ГРУ или който там още се сетят няма да промени това.

⏰ 5. Може ли подписването на договорите да се отложи до нов кабинет?

Сключването на договора, съгласно поетите от България ангажименти в НПВУ, трябва да стане до края на тази година.

Оставям настрана факта, че правителство и министър в оставка са длъжни да изпълняват задълженията си до избор на наследници. Ще оставя настрана и мантрата, която ПП-ДБ повтаря всеки ден във връзка с бюджета за 2026 г. например – че няма значение, че е в оставка, правителството трябва да поема отговорност, докато не бъде освободено.

Няма как обаче да подмина въпроса, че от 2022 г. насам нито един министър на транспорта не е придвижил процедурата, която според Плана за възстановяване и развитие трябва да приключи до края на 2025 г. А всички министри с едно изключение са били от ПП-ДБ, дори и при служебните правителства!

Няма как да подмина и факта, че се иска изцяло нова процедура, т.е. забавяне в необозримо бъдеще, а това означава България да не изпълни ключова реформа по Плана за възстановяване и развитие, по който всички действия и плащания трябва да приключат до август 2026 г., и безвъзратно не само да загуби парите за нови влакове, а да се наложи да възстанови платените аванси.

А така със сигурност ще бъде пропуснат шансът БДЖ най-после да се сдобие с нови влакове, а жп пътуването да стане много по-комфортно и безопасно.

Ако се съобразя с призивите на ПП–ДБ и прекратя процедурата, сега питам аз:

Кой ще отговаря пред българските граждани за изгубените средства по ПВУ?

Кой и откъде ще намери над 600 милиона евро да плати поръчаните вече мотриси?

Кой ще поеме политическата отговорност?

ППДБ, които сами заложиха реформата, договориха я с Европейската комисия и я обвързаха с конкретни срокове, а след това години наред не направиха нищо, за да я изпълнят?

Хората, които със собствената си некомпетентност, популизъм и неспособност за управление блокираха реформата и поставиха под риск милиарди европейски средства?

В този контекст е особено цинично да се твърди, че било „неприемливо министър в оставка да предопределя бъдещето на целия железопътен сектор за 12 години напред“.

Неприемливо е точно обратното – министри и правителства от ПП–ДБ да не изпълняват задълженията си, а когато сроковете изтичат, да искат всичко да бъде рестартирано, без оглед на последиците за държавата и хората.

Неприемливо е да се правят внушения без нито един факт или доказателство, при положение че процедурата:

• е част от НПВУ, приет от самите тях;

• е под постоянен мониторинг на Европейската комисия;

• е съгласувана с DG MOVE, DG Competition и DG REFORM;

• е публична, прозрачна и проверима.

⚖️ Истината е проста:

ПП–ДБ:

• заложиха реформата;

• договориха я с Европейската комисия;

• обвързаха я с европейските средства;

• а днес атакуват собственото си решение.

🚦 Това не е принципна позиция.

Това е бягство от политическа отговорност.

Министърът на транспорта изпълнява точно това, което държавата е поела като ангажимент пред Европейския съюз.

Нито повече. Нито по-малко.

