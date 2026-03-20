Слави отсече. Тежко предупреждение за изборите

Започна и официалното откриване на предизборните кампании. От „Има такъв народ” избраха да го направят в ефира на телевизия 7/8.

Слави Трифонов, Тошко Йорданов и Станислав Балабанов отговаряха на живо на зрителски въпроси.

От партията призоваха избирателите им да гласуват на хартия, тъй като нямат доверие на машинния вот за изборите през април.

„Тази предизборна кампания ще е от значение, защото всъщност сега е много важно кои партии ще влязат в парламента. Аз по принцип съм привърженик на електронния вот и на това човек да може да си гласува и от телефона, но конкретно на тези избори съм привърженик на това да се гласува с бюлетина.

Нямам доверие на хората, които съставят това служебно правителство и начина, по който правят изборите и затова предпочитам на хартия”, отбеляза лидерът на ИТН Слави Трифонов.

„Има държави, в които социологиите са забранени със закон по време на предизборните кампании, защото социологиите не могат да бъдат проверявани и могат да пишат каквито си цифри искат и в резултат на това смятат и може би могат да въздействат на съзнанието на хората, които ще гласуват.

В България не е така. Тук всеки може да си направи социология и всяка една социология може да каже каквото си реши. Не могат да бъдат съдни, но може да се измисли нещо подобно, но това е въпрос, който ще трябва да реши българският парламент, ако изобщо им хрумне подобно нещо.

Ако не – ще гледаме всякакви цифри, от 0,1 до 101“, коментира Трифонов в отговор на въпрос дали има вероятност след изборите социологическите агенции да бъдат съдени за грешни данни преди изборите.

„Влязохме в тази коалиция по две причини. На хората им беше писнало от избори. Ние бяхме единственият вариант, в който можеше да има правителство.

О втората причина – аз съм абсолютно убеден, че мястото на България е в еврозоната и след 1-2 години никой няма да помни кога и по какво време еврото е влязло в България. Поради тези две причини бяхме в правителството и аз направих всички необходими компромиси, защото за мен е важен резултатът. Всичко останало са средства.

Аз направих това, защото така смятах, че е правилно“, заяви лидерът на ИТН в отговор на въпрос защо е мълчал цяла година, докато партията му е била част от правителството.

„Много неприятни неща видях в политиката и едно от най-неприятните е лъжата, това, че почти всички лъжат безогледно, без никакъв срам, без никакъв свян. Лъжат и те гледат в очите. Това е едно от най-страшните неща. Лъжата е част от това, което съставлява престъплението“, каза още Слави Трифонов.

