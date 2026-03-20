Мерц нанесе първия удар на Орбан

Германският канцлер Фридрих Мерц остро разкритикува унгарския премиер Виктор Орбан за блокирането на заем от 90 млрд. евро за Украйна. Напрежението избухна след срещата на върха на Европейския съюз в Брюксел, където Будапеща отказа да отстъпи от ветото си.

Мерц определи действията като „груба нелоялност“ и предупреди за тежки последици за европейското единство. Според ДПА, спорът ескалира на фона на ключови решения за подкрепа към Киев.

„Това е акт на груба нелоялност. Никога не е имало нещо подобно“, заяви Мерц след срещата на високо равнище в белгийската столица.

В Брюксел Виктор Орбан категорично изключи възможността да отмени ветото на правителството си както върху заема, така и върху нов пакет санкции срещу Москва. Унгарската позиция е обвързана със спирането на доставките на руски петрол през Украйна по тръбопровода „Дружба“, които Будапеща настоява да бъдат възобновени.

Германският канцлер предупреди, че решението на унгарския премиер може да има трайни последици за Европейския съюз. „Това ще остави дълбоки белези“, подчерта той.

Критиките към Будапеща бяха подкрепени и от други европейски лидери. Шведският премиер Улф Кристершон заяви, че Орбан „все пак планира да наложи вето върху жизненоважния заем от 90 млрд. евро от ЕС за Украйна“, въпреки натиска на партньорите.

„Ние сме изключително недоволни от това, както и, разбира се, Украйна“, каза Кристершон пред репортери, като добави, че лидерите на ЕС ясно са заявили на унгарския премиер, че ветото му „е просто неприемливо“.

На този фон, по данни на ДПА, решението на Орбан се разглежда и през вътрешнополитическата ситуация в Унгария. Правителството му е изправено пред оспорвани парламентарни избори през април, което подхранва спекулации, че твърдата позиция срещу помощта за Украйна е част от предизборната стратегия.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com