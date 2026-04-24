Голям енергиен ход! Вашингтон и Брюксел се обединяват

Съединените щати и Европейският съюз предприемат стратегически ход със сериозни глобални последици, като се готвят да подпишат меморандум за партньорство в областта на критичните минерали. Споразумението идва на фона на нарастващата зависимост от китайски доставки и стремежа на Запада да си осигури контрол върху ресурси, жизненоважни за индустрията и технологиите.

Церемонията е планирана за днес с участието на ключови фигури от двете страни. Така започва нов етап в икономическата и геополитическата конкуренция.

Очаква се документът да бъде подписан от държавния секретар на САЩ Марко Рубио и еврокомисаря по търговията Марош Шефчович. Инициативата е част от по-широка стратегия на Вашингтон да гарантира достъп до ключови суровини, включително редкоземни елементи.

В момента веригите за доставки на тези ресурси са доминирани от китайски компании, което създава сериозен риск за западните икономики. Именно затова САЩ засилват натиска върху съюзниците си да диверсифицират източниците и да намалят зависимостта си от Пекин.

Вашингтон вече предлага стимули за използване на алтернативни ресурси, като част от усилията за изграждане на по-независима и устойчива система за доставки. В този контекст партньорството с ЕС се разглежда като ключов елемент от стратегията.

Още в края на март Шефчович определи разговорите с американската страна като „много положителни“, след среща с търговския представител на САЩ Джеймисън Гриър. Това подсказа, че двете страни бързо се движат към конкретни договорености.

Икономическите връзки между САЩ и ЕС остават изключително силни. През 2025 г. европейският износ за американския пазар достигна рекордните 555 млрд. евро, което подчертава значението на партньорството.

Паралелно с това САЩ вече разширяват достъпа си до стратегически ресурси и в други региони. В началото на миналата година Вашингтон подписа споразумение с Киев за достъп до полезните изкопаеми в Украйна, което показва последователна политика за осигуряване на критични суровини.

Новото споразумение със ЕС затвърждава тази линия и ясно показва, че битката за ресурсите на бъдещето вече е в ход.

