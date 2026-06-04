ЕС отваря вратата за Украйна и Молдова след пробив с Унгария

Европейският съюз се готви да отвори първия клъстер (група преговорни глави) в преговорите за присъединяване на Украйна и Молдова след пробив, който може да сложи край на дългия блокаж по пътя на Киев. Постоянните представители на 27-те страни членки в Брюксел вече са дали предварително одобрение за следващата стъпка, съобщиха Франс прес и ДПА.

Процесът може да бъде задействан още около срещата на външните министри на ЕС на 15 юни в Люксембург. Решението е важен политически сигнал към двете бивши съветски републики, но самите преговори остават дълги, сложни и без гаранция за членство.

Унгарският блокаж падна след споразумение с Украйна

Началото на реалните преговори за присъединяване на Украйна дълго време беше спирано от Унгария при предишния премиер Виктор Орбан. Макар формално разговорите да започнаха още през юни 2024 г., процесът на практика остана в мъртва точка заради унгарското вето.

Промяната дойде след като наследникът на Орбан на премиерския пост, Петер Мадяр, обяви, че е постигнал с Украйна „историческо споразумение“ за унгарското малцинство в съседната държава. Именно този пробив отвори пътя към предварителното одобрение в Брюксел и към първия реален етап от преговорите.

Кипърското ротационно председателство на Съвета на ЕС определи решението като „важна стъпка“ по пътя на Украйна и Молдова към европейска интеграция. Така темата се връща отново в центъра на дневния ред на ЕС - не само като технически процес, а и като геополитически сигнал в момент на продължаващо напрежение в региона.

Киев и Кишинев вървят в общ пакет

Ветото на Унгария засягаше Украйна, но кандидатурата на Молдова на практика също остана обвързана с украинския процес. Макар блокажът да не се отнасяше пряко за Кишинев, ЕС разглежда движението на двете съседни държави като свързан процес.

Това прави решението още по-значимо за Молдова, която също чакаше реално придвижване след формалното начало на преговорите през юни 2024 г. Сега и двете страни получават възможност да влязат в първия тематичен клъстер - началото на по-същинската част от преговорите.

Представител на кипърското председателство заяви, че отварянето на клъстера може да стане още в кулоарите на срещата на външните министри на ЕС на 15 юни в Люксембург. Това би превърнало юнската среща в първия конкретен политически момент след отпадането на унгарската спирачка.

Първият клъстер започва от върховенството на закона

Преговорите за присъединяване към ЕС са разделени на шест тематични клъстера и обикновено продължават години. Отварянето на първия клъстер не означава автоматично членство, но е ключова стъпка, защото поставя началото на реалната оценка по основните критерии.

Първият клъстер е съсредоточен върху фундаментални въпроси. Сред тях са върховенството на закона, съдебната реформа и стандартите за публичната администрация - теми, които ЕС разглежда като основа за всяко следващо придвижване в процеса.

За Украйна и Молдова това означава не само дипломатически напредък, а и по-силен натиск за институционални промени. Оттук нататък политическата подкрепа ще трябва да бъде подкрепена със законодателни, съдебни и административни резултати, които Брюксел ще следи внимателно.

Политически сигнал, но не и кратък път към членство

ДПА отбелязва, че преговорите за присъединяване към ЕС обикновено са продължителни и може да отнемат много години. Процесът не гарантира, че страната кандидат в крайна сметка ще стане член на Съюза, защото всяка стъпка зависи от изпълнение на условията и от политическо съгласие между всички държави членки.

Въпреки това отварянето на първия клъстер ще бъде силен знак към Киев и Кишинев, че европейската им перспектива остава жива. За Украйна това има и допълнително значение на фона на войната и нуждата от дългосрочна политическа опора. За Молдова решението е потвърждение, че страната остава част от разширителния дневен ред на ЕС.

Така ЕС прави стъпка, която съчетава техническа процедура и външнополитическо послание. След месеци блокаж, Украйна и Молдова получават шанс да преминат от символично начало към реални преговори - с всички трудни условия, проверки и реформи, които този път изисква.

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