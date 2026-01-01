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Пенчо Милков обсъди с посланика на Молдова нови възможности за сътрудничество в образованието и културата

Пенчо Милков обсъди с посланика на Молдова нови възможности за сътрудничество в образованието и културата

Кметът на община Русе Пенчо Милков проведе среща с извънредния и пълномощен посланик на Република Молдова в България Н. Пр. Емил Жакота и почетния кон...

05 юни | 14:48
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