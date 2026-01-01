България с план за Тараклия: инвестиции и българско радио за общността в Молдова
Йотова предложи създаването на индустриална икономическа зона с участие на двете държави
Следете всички новини, анализи и коментари за Молдова. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Йотова предложи създаването на индустриална икономическа зона с участие на двете държави
Събитието се провежда по случай 35-ата годишнина от обявяването на независимостта на Република Молдова
Министърът на външните работи проведе среща със своя молдовски колега Михай Попшой
По първоначални данни при инцидента няма пострадали хора
„Молдова 35. Независимостта ни обединява“ е мотото й
Премиерът хвърли оставка, опозицията иска разпускане на парламента
Правителството ще разгледа и други важни решения на днешното си заседание
Междуправителствените конференции в Люксембург започват след сваленото унгарско вето върху преговорите с Киев
Изпуснаха победа над Молдова
Кметът на община Русе Пенчо Милков проведе среща с извънредния и пълномощен посланик на Република Молдова в България Н. Пр. Емил Жакота и почетния кон...
Александър Димитров ще търси голове, по-ясен състав и отговор кои играчи заслужават място в Лигата на нациите
Първият преговорен клъстер може да бъде задействан още на 15 юни в Люксембург
В телефонен разговор Мая Санду поиска повече културни инициативи, а София настоя за инвестиции в Тараклийския район
Само три точки от Молдова за румънската изпълнителка
Към момента няма официално становище по темата
Двете страни обсъдиха възможности за сътрудничество в различни сектори: винопроизводство и търговия, зелена енергия, земеделие
Потенциалната ескалация на конфликта може да засегне световните енергийни пазари, каза премиерът на Молдова
Влакове и ескалаторите в метрото спряха
Проевропейската Партия на действието и солидарността води, но ще й трябват партньори за управление
Ето и резултатите от изборния ден