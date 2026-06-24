Добри новини - обсъждат увеличение на социалната пенсия

Нов размер на социалната пенсия за старост е сред основните теми, които Министерският съвет ще разгледа на редовното си заседание днес. Очаква се кабинетът да обсъди промени, които засягат хиляди българи, получаващи социални плащания.

В дневния ред на правителството са включени и редица въпроси, свързани със сигурността, международното сътрудничество и развитието на земеделието.

Министрите ще разгледат проект на споразумение по европейския инструмент SAFE между Европейския съюз и България. Документът е свързан с мерките за сигурност на Европа и бъдещото финансиране в тази област.

Очаква се кабинетът да обсъди и общо споразумение за привилегиите и имунитетите на Международната организация на криминалната полиция – Интерпол.

Сред точките е и меморандум между Министерството на вътрешните работи на България и Министерството на вътрешните работи на Молдова за разширяване на сътрудничеството в сферата на вътрешните работи и сигурността.

На заседанието ще бъде разгледан и Стратегическият план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023–2027 година. Финансирането по него се осигурява от европейски фондове и държавния бюджет и е насочено към модернизацията на селското стопанство и подкрепата за земеделските производители.

Правителството се очаква също да вземе решение 17 април да бъде обявен за професионален празник на дипломираните експерт-счетоводители и регистрираните одитори.

Решенията, които ще бъдат взети на днешното заседание, ще имат отражение както върху социалната политика, така и върху секторите сигурност, финанси и земеделие.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com