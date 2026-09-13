Добри новини - обсъждат увеличение на социалната пенсия
Правителството ще разгледа и други важни решения на днешното си заседание
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Правителството ще разгледа и други важни решения на днешното си заседание
Те са за селища с по-малко от 2000 души
Програмата за развитие на селските райони осигурява 20 млн. евро за нов финансов инструмент
Програмата за развитието на селските региони не е спряна. 1,1 млрд. евро по програмата вече са разплатени на бенефициентите и те няма как да се връща...
ЕК няма да възстанови средства по Програмата за развитие на селските райони за финансовата 2015 година. Това каза евродепутатът и член на ИБ на БСП Ил...
Става въпрос за много малка част от 2,3 млрд. Е, които България ще получи за развитие на селските райони в настоящия финансов период, казва Даниел Ро...
През 2017 г. министерството на земеделието планира да организира обществено обсъждане по подмярка 6.4 за неземеделски дейности по Програмата за развит...
Държавен фонд „Земеделие" преведе 32 млн. и 674 хиляди лева по сметките на общините, които са бенефициенти по Програмата за развитие на селските район...
По новата ПРСР 2014-2020 ще се отпускат пари за екоземеделие, малки стопанства и инвестиции Приемът на документи за подпомагане стартира на 15 февруа...
„Повишаването на конкурентоспособността на българското земеделие е приоритет на Програмата за развитие на селските райони в периода 2014 – 2020 и зат...
София. Кабинетът одобри актуализиран проект на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., която е с бюджет 2,9 млрд. евро. 2,4 млрд. евро...
София. Акцент в работата на Реформаторския блок в следващото Народно събрание ще е съживяването на малкия и среден бизнес, животновъдството и земедели...
Пловдив. Категорично заявявам, че няма загуби по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013, каза в Пловдив зам.-министърът на земеделието Яв...
София. Фонд "Земеделие" одобри нови 44 проекта по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), съобщават от разплащателната агенция. Те ще бъдат...
Регистрираните земеделски производители у нас са 67 614, а земеделските стопанства са 370 222
София. „Новата Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) трябва да е изцяло готова до края на годината". Това съобщи зам.-министърът на земедел...
Нови пет банки бяха избрани за партньори на Националния гаранционен фонд към Българска банка за развитие (ББР). УниКредит Булбанк, Пиреос, Алианц банк...
София. Националният пакет от финансиране от ЕС за страната е договорен на заседание на Европейския съвет на 7 и 8 февруари тази година от тогавашния м...
София. Бившият премиер Бойко Борисов отхвърли обвиненията на Министерството на земеделието и храните, че е гласувал за орязване на средства за селскит...
София. Българите отново гледат с повече оптимизъм към бъдещето, като растат очакванията състоянието на икономиката да се подобри след изборите и доход...