Каракачанов: Национални предатели са всички, нападнали българските деца и България в т. нар. „антисемитски скандал“

С тези думи лидерът на ВМРО Красимир Каракачанов се обръща към всички „правозащитници“, които шумно нападнаха групата български младежи, застанали пред хотела в Банско, където бяха отседнали младежи с еврейско потекло от други държави, безчинствали и обиждали дни наред туристи и жители на планинския град.

Цялата тази групичка се опитва да ни обясни, че няма значение какво са правили чуждестранните младежи, които са били агресивни, вулгарни и меко казано неконтролируеми по време на престоя си в града. Те са обиждали българите по всякакъв начин, показвали са неприлични жестове, тормозили са дни наред, както другите гости на хотела, в който са отседнали, така и преминаващи туристи, скандализирайки с поведението си и оскърбявайки и гражданите на Банско. Няма значение, че са замеряли хората, преминаващи под балконите, с чаши и бутилки, няма значение, че са нанесли щети на хотела за 15 хил. евро., дава примери Каракачанов.

Припомняме, че данните за вандализъм бяха потвърдени от РУ на МВР Банско и от разказ на управителя на хотела, който показа щети от поведението на групичката, както и факта, че полиция само по техен сигнал (на управата на хотела) е идвала на адреса четири пъти. Това се потвърждава и от свидетелски данни на жители на Банско, които разказват, че младежите са обиждали, замервали с бутилки и други предмети от прозорците на хотела, прескачали са огради на частни имоти и са нахлували „на тумби“ в магазини в близост. Цялата тази агресия не е била еднократен акт, а системно и целенасочено поведение в продължение на дни. Именно управителят разказва още, че преди българските тийнейджъри да направят нацисткия поздрав, са били предизвиквани системно, обиждани и замервани от децата в хотела, но само тази част от състоялата се сцена е била заснета и разпространена.

От тези грантаджийски клакьори не чух нито една дума да осъдят проявите на вандализъм на чуждите граждани. Нито дума! Даже точно обратното – тях оневиняват с младежката им възраст, докато българските момчета на същите години, са нападани жестоко и заклеймявани безкомпромисно, гневи се още лидерът на ВМРО и допълва:

Не приемам всички тези марионетки на тази или онази западна столица да хвърлят кал върху българския народ и да замазват закононарушенията на чуждестранните тийнейджъри, безчинствали из Банско. Законът трябва да е еднакъв за всички!

Каракачанов с основание прави тъжната констатация, че явно всички тези „правозащитници“ и либерали „защитават нечии права и нечии деца, ама явно не българските, а чуждите!“.

Ето това наричам аз национални предатели, завършва позицията си във Фейсбук Красимир Каракачанов.

Прилагаме пълния текст на позицията на лидера на ВМРО:

Преди дни избухна скандал, който доста насилствено беше изфабрикуван като „антисемитски“ от италиански и други международни медии.

Става въпрос за клипче, на което в рамките на секунди се виждат български тийнейджъри, които викат пред хотел в Банско, в който са настанени чуждестранни младежи от еврейски произход. До тук нищо притеснително, предвид възрастта на двете групи млади хора. Проблемът идва от интерпретацията на цялата ситуация, първо от водещи италиански медии като АНСА, LaPresse и RAI News, а после и от други международни канали, които шумно и безкритично обявиха ситуацията като „антисемитско нападение“.

На фона всичко това и българското Министерство на външните работи, без да направи проверка на фактите, побърза да заклейми българските младежи и да налее допълнително масло в огъня на изфабрикувания скандал.

В конкретния случай обаче не искам да наблягам толкова на международния отзвук и дипломатическите декларации, колкото искам да обърна внимание на воя, който се разнесе от цялата соросоидна, грантаджийска жълтопаветна общност в България.

От дни по всички възможни социални мрежи и ефири се вихрят добре познати „правозащитници“ - либерали борци срещу ксенофобията и други всевъзможни представители на гореизброените чуждопоклоннически НПО, които заливат българското общество с „големите прояви на антисемитизъм“, извършени от няколко тийнейджъри в Банско.

И ако приемем, че тази клика е взела като своя професията да защитава малцинства, хора с различна сексуална ориентация, нелегални мигранти, циганите и т.н., няма как да не направи впечатление нещо друго. Цялата тази групичка се опитва да ни обясни, че няма значение какво са правили чуждестранните младежи, които са били агресивни, вулгарни и меко казано неконтролируеми по време на престоя си в града. Те са обиждали българите по всякакъв начин, показвали са неприлични жестове, тормозили са дни наред както другите гости на хотела, в който са отседнали, така и преминаващи туристи, скандализирайки с поведението и оскърбявайки и гражданите на Банско. Няма значение, че са замеряли хората, преминаващи под балконите, с чаши и бутилки, няма значение, че са нанесли щети на хотела за 15 хил. евро.

За тези измислени „правозащитници“ е важно да не мислим за това, а да мислим само за „лошите фашисти и антисемити, които са отишли да ги обиждат на ксенофобска основа“.

И още нещо - покрай това ни в клин, ни в ръкав, се опитват да ни убеждават, че не трябва да сме критични и към нелегалните мигранти, циганската престъпност, меко казано извратената демонстрация на различна сексуална ориентация и т.н. – все до болка познати наизустени и финансирани отвън мантри.

От тези грантаджийски клакьори не чух нито една дума да осъдят проявите на вандализъм на чуждите граждани. Нито дума!

Даже точно обратното – тях оневиняват с младежката им възраст, докато българските момчета - на същите години - са нападани жестоко и заклеймявани безкомпромисно.

За мен това е крайно неприемливо. Не може за пореден път някои, наричащи себе си българи, за да си заслужат поредния хонорар, да хулят собствените си народ и младеж, като им приписват прояви на антисемитизъм и нетолерантност.

Само ще напомня, че същите тези соросоидни нравоучители са нападнали българската образователна система вече три десетилетия и системно я рушат, премахвайки от нея всички онези исторически факти, показващи патриотизма на българския народ. Опитаха се да представят турското робство като „просто османско присъствие“, а националноосвободителните борби като вандалски прояви и тероризъм. Същите тези три десетилетия вече се опитват да подменят българското национално самосъзнание и битките за независимост, с лекции за либерално поведение, дженедризъм и евроатлантизъм.

Всички онези, които разрушиха патриотичното образование и рушат системно българската идентичност, морал и ценности в името на борбата срещу антисемитизма и правата на различните, днес си позволяват фриволно и под аплодисментите на чуждите посолства, да унижават целия български народ. Най-гордо заклеймяват българските младежи, а тези, които са вандалствали и унижавали жителите на Банско, и са решили, че са в аборигенска държава и могат да правят, каквото си поискат, са напълно оправдани и реабилитирани.

Не приемам всички тези марионетки на тази или онази западна столица да хвърлят кал върху българския народ и да замазват закононарушенията на чуждестранните тийнейджъри, безчинствали из Банско.

Законът трябва да е еднакъв за всички!

Всъщност днес на обвиняемата скамейка са не вандалите, а няколко български младежи. А къде са онези - първопричината за всичко това?

Къде са Хелзинкски комитет, ЛГБТИ+ говорители и неолиберални морализатори, които шумно защитаваха убиеца на българско момче Джок Полфрийман, да защитят българските деца? Нали Гюров това питаше – „Кой ще защити децата?“.

Явно всички защитават нечии права и нечии деца, ама явно не българските, а чуждите!

Ето това наричам аз национални предатели!