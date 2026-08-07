Организаторите проговориха за скандала с еврейските деца

Чуждестранните деца, замесени в скандала в Банско, са пристигнали в България за международен лагер по инициатива на Федерацията на ционистите в България, заяви председателят й Николай Гълъбов. Той допусна, че отделни участници може да са подвиквали или да са провокирали минувачи, но подчерта, че подобно поведение не оправдава обиди или заплахи на етническа и религиозна основа.

Организацията е сезирала премиера, който според Гълъбов е определил случая като притеснителен и нанасящ имиджова щета на България. Междувременно полицията проверява всички обстоятелства около конфликта, при който според МВР до физическа саморазправа не се е стигнало.

Дори да има провокация, защо на расистка основа?

„Тези деца не говорят български, така че тук е спорен въпросът какво точно са казали, как са го казали и каква е интонацията. Дори да има словесна провокация, дори някой да бъде обиден, защо трябва да вървим на расистка основа“, попита Гълъбов пред Нова телевизия.

По думите му особено тревожно е, че други младежи са дошли да търсят саморазправа. „За мен е странно защо не ги обидиха на италианци, швейцарци, холандци или австрийци. Религията е лично право всеки да я изповядва“, каза той.

Случаят предизвика международна реакция, след като участници в лагера заявиха, че срещу тях са били отправяни нацистки поздрави и обиди на религиозна основа. В разпространени записи се чуват подобни възгласи, но българската полиция съобщи, че между двете групи не е имало физически контакт и напрежението е било прекратено след намесата на служителите на реда. Министерството на външните работи осъди всички форми на антисемитизъм и заяви, че подобни прояви нямат място в демократичното общество.

Полицията има и сигнали срещу участници в лагера

Паралелно с обвиненията за антисемитски прояви полицията в Банско съобщи за множество предишни сигнали за непристойно поведение на част от чуждестранните младежи. Според началника на районното управление Християн Пармаков става дума за силен шум след 23:00 часа, хвърляне на предмети от тераси, непристойни жестове и навлизане в частни имоти. Управителят на хотела твърди и за нанесени щети за около 15 000 евро.

Гълъбов не оспори, че по време на детски лагер могат да възникнат подобни проблеми, но заяви, че те трябва да бъдат решавани по установения ред. Той припомни, че само месец по-рано международен лагер в Брезник е преминал без подобни инциденти.

„Хотелиерите са наясно, че когато идват деца, може да има някакви щети. Ако не са поискали депозит, ще бъде платено. Мисля, че на хотелиера всичко ще му бъде заплатено, ако трябва и писмо с извинение ще му бъде изпратено“, каза той.

Сигналът стигна до премиера

Федерацията на ционистите е информирала министър-председателя за случая. „Казахме, че за нас това е недопустимо. Той каза, че това е притеснително и нанася имиджова щета към България, както и че всичко, което трябва да бъде предприето от закона, ще бъде направено“, разказа Гълъбов.

Премиерът от своя страна призова чуждестранните представители да не прибързват с оценките преди изясняването на фактите и подчерта, че българските институции не приемат прояви на ксенофобия, расизъм или антисемитизъм. Така разследването трябва да даде отговор и на двата ключови въпроса - как е започнал конфликтът и дали последвалите действия действително са били мотивирани от етническа или религиозна омраза.