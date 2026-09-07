Христо Мутафчиев разкри за неприятна драма

Христо Мутафчиев претърпя неочакван инцидент, който го принуди да отмени свое представление в Балчик. Самият актьор съобщи за случилото се на своите почитатели чрез публикация в социалните мрежи.

Мутафчиев определя случилото се като "лек" и "неочакван" инцидент, но засега не дава повече информация как точно се е стигнало до него.

"Скъпи приятели, поради лек, неочакван инцидент, се наложи да отменя представлението си в Балчик тази вечер. Всичко е наред. Благодаря ви за интереса! Надявам се да се видим в най-скоро време!", написа Мутафчиев във фейсбук профила си.

Новината предизвика реакция сред почитателите на Мутафчиев, които побързаха да му изпратят думи на подкрепа и пожелания за бързо възстановяване. Те изразиха надежда актьорът скоро да се върне на сцената и отново да застане пред публиката.

Засега остава неясно какво точно е довело до неочакваната отмяна на спектакъла, но от собственото му послание става ясно, че Христо Мутафчиев е в добро състояние и няма причина за сериозна тревога. Актьорът гледа напред към следващите си срещи със зрителите и се надява те да се състоят в най-скоро време.