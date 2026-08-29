Взривове и пламъци край морето: голям пожар разтърси Созопол

Голям пожар избухна рано тази сутрин в ресторант в Новия град на Созопол. Сигналът е подаден около 05:04 часа, а първоначалните данни сочат, че огънят е тръгнал от неизправен хладилник.

Пламъците бързо обхванали заведението, което е напълно изгоряло. Огънят и гъстият дим се разпространили към намиращите се в непосредствена близост хотели и почивни бази. Това наложило туристите да бъдат изведени от сградите и настанени на безопасно място.

На място са изпратени пожарни екипи, които са се борили с пламъците. По време на пожара са се чували и гърмежи, свързани с газови бутилки.

Засегната е и дървената фасада на базата на Българския червен кръст, която е изгоряла напълно.

Към момента няма данни за загинали или пострадали хора. Евакуираните летовници са изведени от опасната зона.

Пожарът е възникнал в ресторант на ул. „Черно море“ №1 в Созопол. Причините за инцидента се изясняват, като по първоначални данни именно повреденият хладилник е причинил запалването.