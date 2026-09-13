Сезонът свърши, парите ги няма! Работници обвиниха ресторантьор в Обзор
Готвачи чакат по 2500 евро, други служители - около 2000 евро, а работодателят категорично отрича и показва ведомости
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Готвачи чакат по 2500 евро, други служители - около 2000 евро, а работодателят категорично отрича и показва ведомости
Избухнал е малко след 5 часа сутринта в заведение на ул. „Черно море“, летовници от близките хотели са евакуирани
ДАНС говори за неутрализирано устройство, ресторантът отрича да е намерено при него, а разследването продължава
От години елитните кафенета и ресторанти гъмжат от заглушители
Издадена е заповед за преустановяване на дейността на кухненския блок
Случаят бързо придоби популярност в онлайн пространството
Публикацията е на фона на многобройните коментариза високите цени по българското Черноморие
Ресторантът още сервира стриди, супа от миди и история на метри от Пътеката на свободата
Полицаите открили телата на родителите и на 8-годишно момиче и 4-годишно момче
Плановете за обекта предвиждат в едната част да бъде открита сладкарница
Първата стъпка към постигане на перфектния вкус на гърдите е карамелизацията
Такива десерти рядко се оказват наистина вкусни
Социалният ритуал на „готвене на масата“ се превръща в кулинарен хит и у нас с неделните Hot Pot брънчове на Mizu Sofia
Ще се управлява от шеф Айман, който е...
Аз не ходя на ресторанти, на кафета. Не ги знам. Явно, че моето не е правилно, пошегува се бившият премиер
Докато се провеждало тържеството, чул се силен пукот, а димът бил навсякъде
Премиерът впечатлен от удобствата и гостоприемството
Каква е тя извън облика й, който сме свикнали да виждаме по телевизията
Pecтopaнтът Рара Јоhn'ѕ e ocнoвaн пpeз 1984 в Джeфepcънвил, Индиaнa
Направи невероятно предложение след екшъна