Тези 6 десерта не бива да поръчвате в ресторант. Ето защо

Вкусен десерт в ресторант може да бъде подобаващ завършек на храненето, но ако е с лошо качество, може да ви съсипе удоволствието. В статия за Huffpost сладкари споделиха шест десерта, които трябва да избягвате в ресторантите, защото е малко вероятно да ви харесат.

Чийзкейк

За Клаудия Мартинес, сладкар в отличения със звезда Мишлен ресторант Miller Union в Атланта, класическият чийзкейк е един от ключовите признаци, че е в ресторант, обслужващ туристи.

„Спомням си, че отидох в ресторант, известен със своите чийзкейкове“, каза сладкарят Гъс Кастро. „Купих цял и ми казаха да изчакам поне два часа, за да се размрази, защото ги доставят замразени“, което несъмнено потвърждава, че това не е пресен чийзкейк, приготвен на мяст.

Крем брюле

„Крем брюле е един десерт, който никога не поръчвам“, казва Даниел Лий Рада, главен сладкар на петте ресторанта на Signia by Hilton Atlanta. Тя обяснява: „Повечето ресторанти използват прахообразна основа, изкуствена ванилия, за да намалят цената и да прикрият фалшивостта й.“

Брауни

„Никога не поръчвам браунита или пайове в ресторант за десерт“, казва Амелия Гайст, сладкар в The Lodge at Flathead Lake. „Това са десерти, които според мен са различни, защото се купуват от магазина, а не се приготвят от нулата“ и, както тя отбелязва, „купуването на смес за брауни е по-лесно и по-рентабилно“, отколкото печенето у дома за по-добри резултати.

Торта от разтопена лава

„Обикновено се прави от евтин шоколад с високо съдържание на захар“, казва Рада.

А Карлис Васкес, главен сладкар в хотел Forth в Атланта, казва, че подобни десерти са склонни да имат вкус на изкуствени подобрители на вкуса.

Пайове

Няма нищо по-хубаво от прясно изпечен пай, но за съжаление много сладкари не се доверяват на тези, изброени в менюто с десерти.

„Освен ако не са посочени в менюто като сезонен специалитет, те често се набавят от външни източници, защото са чудесни за ресторанти, тъй като са лесни за съхранение и се запазват свежи във фризера“, посочва Гайст.

Васкес изброява лимоновия меренг и черешовия пай като два основни вкуса, които избягва, защото „обикновено използват подобрители на вкуса вместо истински плодове“, но паят с лайм предизвиква най-много критики. „Разочароващ, липсва му оригиналност, прекалено сладък и обикновено замразен“, отхвърля Мартинес.

Лошо декорирани десерти

„Звездата от бита сметана с ментова гарнитура, ягодите, нарязани като роза... всичко това подсказва, че този десерт може да е бил приготвен в професионална пекарна“, казва Мартинес. От друга страна, твърде много украса също показват неопитност.

Кастро отбелязва: „Десертите, които никога не бих поръчал, са тези, които имат твърде много захар, като карамел, шоколадов сос, парченца бонбони... За да се насладите напълно на хранене, десертите трябва да са достатъчно леки и сладки, за да могат хората да ги изядат.“

