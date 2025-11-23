Лекари посочиха най-лошия вид сирене за здравето на червата

Сиренето е изключително популярно и е основна част от диетата на почти всеки. Някои диетолози смятат, че хората ядат твърде много сирене, особено предвид недостатъците му, като например високото съдържание на мазнини и натрий.

Как сиренето влияе на здравето?

Според гастроентеролога Екта Гупта някои сирена могат да увеличат риска от сърдечно-съдови заболявания поради високото си съдържание на сол и мазнини, което може да доведе до високо кръвно налягане и нива на „лош“ холестерол.

Тя отбелязва също, че честата консумация на силно преработено сирене може да допринесе за

наддаване на тегло, инсулинова резистентност и метаболитни нарушения.

Високият прием на сол може да окаже допълнително натоварване на бъбреците и цялата тази преработка може да доведе до възпаление в цялото тяло.

Гупта обаче отбелязва също, че дори преработеното сирене има известна хранителна стойност, осигурявайки калций, протеини и някои витамини. Умереността обаче винаги е ключова при консумацията на сирене.

Най-лошото сирене за здравето на червата

Гупта твърди, че силно преработените сирена с нисък брой бактерии и високо съдържание на сол са явният победител. Те включват масово произвеждани смеси от сирена, ароматизирани резени сирене и евтино сирене за пица.

Гастроентерологът Риту Нахар е напълно съгласна. „Що се отнася до здравето на червата, преработените сирена са един от най-лошите варианти. Те съдържат високи нива на наситени мазнини, натрий и емулгатори, които могат да променят чревния микробиом и да допринесат за възпаление, подуване на корема и метаболитни проблеми, когато се консумират често“, обяснява тя.

Добавя, че силно преработените сирена

съдържат минимално, ако изобщо съдържат, живи микробни култури.

„При много честа консумация рискът от чревна дисбиоза може да се увеличи, храносмилането може да се влоши при предразположени лица, а метаболитните и сърдечно-съдовите рискове също могат да се увеличат, което допълнително ще повлияе на чревното здраве“, посочва лекарят.

Гупта отбелязва, че консумацията на малки количества от тези сирена не е „ужасна“. Тя препоръча да се избират

естествено отлежали сирена, като чедър, швейцарско сирене или гауда,

както и ферментирали сортове, тъй като те съдържат полезни бактерии.

Гупта също така отбелязва, че тези „добри“ видове сирене трябва да се консумират умерено и с храни с високо съдържание на фибри, като зеленчуци, плодове, бобови растения или пълнозърнести храни, тъй като фибрите могат да подобрят чревния микробиом.

