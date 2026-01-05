Кардиолог разкри: 5 навика, които тайно увреждат сърцето

Повечето хора знаят колко е важно да се хранят балансирано и да избягват пушенето, но съществуват пет по-малко известни навика, които могат да застрашат здравето на сърцето. Много хора несъзнателно живеят така, че увреждат този жизненоважен орган.

Консултант-кардиологът д-р Кристофър Бройд от Nuffield Health Brighton Hospital разяснява кои ежедневни поведения могат да увеличат риска от сърдечно-съдови заболявания и как лесно можем да ги променим.

Липса на физическа активност

„Седенето и липсата на движение могат да доведат до наднормено тегло, висок холестерол и повишено кръвно налягане, всички фактори, които увеличават риска от сърдечни заболявания“, предупреждава д-р Бройд.

Не е необходимо да се принуждавате да ходите ежедневно на фитнес – започнете с малки стъпки. „Прости дейности като разходки, разтягане или каране на велоергометър са достатъчни, за да поддържате сърцето здраво“, съветва експертът.

Хроничен стрес

Продължителният стрес – от работа или семейни проблеми – може да причини сериозни сърдечни усложнения. „Стресът повишава кръвното налягане и увеличава риска от инфаркт или инсулт“, обяснява д-р Бройд.

Той предупреждава, че стресът често води до нездравословни навици като преяждане или пушене. Кардиологът препоръчва редовна физическа активност, йога и разходки, както и техники за релаксация като медитация и дълбоко дишане.

Недостатъчен сън

„Липсата на достатъчно и качествен сън повишава кръвното налягане, допринася за напълняване и нарушава естествените процеси на възстановяване на организма“, предупреждава д-р Бройд.

За здравословен сън той съветва да се установи редовен график: лягайте и ставайте по едно и също време всеки ден, дори през уикенда. Успокояващи ритуали преди сън, като четене, и ограничаване на стимуланти като кофеин, никотин и алкохол, могат да подобрят качеството на нощната почивка.

Липса на излагане на слънце

Недостигът на слънчева светлина може да доведе до дефицит на витамин D, свързан с повишено кръвно налягане, възпаления и по-голям риск от сърдечни заболявания.

Д-р Бройд съветва да се отделят 15–30 минути дневно на открито, особено сутрин, като разходка, престой в парка или дори обяд навън. При недостатъчно слънце може да се обмисли и витамин D добавка.

Неправилно хранене и нездравословни навици

Въпреки че повечето хора знаят, че трябва да се хранят здравословно, често се правят компромиси с количеството и качеството на храната. „Прекомерната консумация на захар, сол и преработени храни може сериозно да увеличи риска от сърдечно-съдови заболявания“, подчертава кардиологът.

